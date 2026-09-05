Dile adiós al gris: este es el color que será tendencia en decoración de interiores

La decoración de interiores es una de las actividades más importantes dentro del hogar y es que hace referencia a la aplicación de diversos cambios dentro de la casa para lograr un espacio en armonía, que todo pueda combinarse y aprovechar al máximo los espacios. Uno de los colores más usados para decorar los interiores es el gris, que tiene una gran cantidad de beneficios, pero que en este caso, quedará en el olvido porque será reemplazado por un color que será tendencia y ampliará espacios.

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Si bien parece algo complejo, la decoración de interiores debe hacerse teniendo en cuenta varios aspectos como lo son los tamaños de los muebles, los colores, los tipos de ambientes con los que contamos y el color de las paredes. El objetivo principal es lograr un ambiente lo más armonioso posible y que todo esté en combinación. Además, a medida que pasa el tiempo, irá cambiando la tendencia y los tonos.

Uno de los colores más usados es el gris, y que entre sus ventajas dentro de la decoración de interiores, debemos decir que ofrece serenidad y elegancia en sus distintos tonos; es de gran versatilidad, es de fácil combinación ya que se puede combinar con casi toda la paleta de colores, y transmite la sensación de un ambiente sereno. Pero, quedará en el olvido, ya que los especialistas aseguran que hay un color que se impondrá como tendencia.

Cuál es el color que reemplazará al gris en decoración de interiores

Los especialistas en decoración de interiores aseguran que el gris quedó en el olvido y que el color que va a imponerse en esta temporada y con el que lograrás una mayor amplitud en los espacios es el butter yellow o amarillo manteca, el neutro que empieza a ganar cada vez más adeptos. Además, se caracteriza por acercarse al beige, pero agrega una cuota de calidez y optimismo.

Características del amarillo manteca

Otra de las características que tiene el amarillo manteca es que es muy desaturado, mezclado con blanco y con una pequeña dosis de gris que le quitará intensidad y lo volverá más fácil para incorporarlo al diseño de interiores. A su vez, es un tono amarillo claro y suave, que tiene una apariencia cercana a los tonos crema y beige y la ventaja está en la sutileza y que se asocia al optimismo.