Cómo decorar el baño de los niños de la casa: 5 ideas sencillas y divertidas

El baño es uno de los lugares más importantes dentro de un hogar, por lo que debemos asegurarnos que sea lo más cómodo posible, en el cual todo esté en combinación y se pueda disfrutar del momento cada vez que nos encontramos con él. Pero, la situación se complejiza más cuando se trata de decorar un baño infantil, ya que ahí se requiere elegir los materiales y los colores y porque muchas veces querrán que esté bien personalizado. Por este motivo, es que te compartiremos cinco ideas sencillas y muy divertidas.

Noticias Hidalgo del 4 de septiembre 2026

La decoración de interiores es una de las actividades más importantes de todas y que varias personas están comenzando a interiorizarse, ya que les permitirá decorar los ambientes a su manera, y logrando que todo esté en armonía. Además, hay que tener en cuenta los espacios con lo que contamos, el color de los muebles y lo que elegiremos para decorar. Y si hay uno de los lugares que no debemos dejar afuera es el baño.

Importancia de la decoración de un baño infantil

Por más que parezca extraño, la decoración de un baño infantil no es para nada sencillo, ya que más allá de ser práctico, tiene que tener mucha personalidad y es fundamental porque transforma un espacio funcional en un entorno lúdico que fomenta la autonomía, la higiene, los hábitos saludables a una edad muy temprana. Por eso, te vamos a dejar cinco ideas para que tengas en cuenta, según expertos en decoración de interiores.

5 ideas para deocrar el baño infantil

Bonito y rosa: debes pintar el tocador de color rosa empolvado para realzar los elementos atemporales del baño, como herrajes dorados, apliques de estilo de mediados de siglo