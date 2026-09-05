Si te preguntas cómo hacer lámparas DIY con botellas de vidrio y luces LED, entonces debes saber que es uno de los proyectos de diseño de interior más populares y económicos del momento.

Gracias a la variedad de colores del vidrio, como el verde olivo, el ámbar o el azul cobalto, estas botellas ofrecen una oportunidad única para crear lámparas DIY que añaden iluminación cálida, íntima y con un toque rústico o industrial a cualquier habitación.

Crear tus propias luminarias no solo te permite personalizar tus espacios o centros de mesa para eventos especiales, sino que también contribuye activamente al cuidado del medio ambiente mediante el suprarreciclaje.

Exatlón México: México celebra vencer a las estrellas internacionales mientras el Equipo Azul se lamenta de las derrotas frente al Equipo Rojo

Materiales indispensables para tus lámparas DIY con botellas de vidrio

Para que tu lámpara luzca impecable y sea completamente funcional, reúne los siguientes elementos:

Botellas de vidrio vacías que pueden ser de vino, cerveza o licores de formas interesantes

que pueden ser de vino, cerveza o licores de formas interesantes Serie de luces LED de microalambre con adaptador de corriente, baterías o carga USB

microalambre con adaptador de corriente, baterías o carga USB Taladro con broca de diamante para vidrio, si deseas pasar el cable por la base

de diamante para vidrio, si deseas pasar el cable por la base Masking tape

Así puedes hacer lámparas DIY con botellas de vidrio|Pinterest

¿Cómo hacer lámparas DIY con botellas de vidrio y luces LED?

Limpieza profunda

El primer paso para un acabado de alta gama es dejar el vidrio impecable. Remoja las botellas en agua caliente con un chorro de jabón lavavajillas durante 30 minutos. Retira la etiqueta de papel y elimina cualquier residuo de pegamento frotando suavemente con un paño empapado en alcohol. Enjuaga el interior para eliminar olores.

Perforación de la base

Coloca una tira de cinta en la parte trasera donde harás el agujero con el taladro. Vierte agua fría sobre la zona mientras taladras para que el vidrio no se rompa por choque térmico. Lava la botella por dentro para retirar los restos de polvo.

Crea lámparas DIY con botellas de vidrio|Pinterest

Instalación de LED

Introduce la serie de luces LED de microalambre por el orificio que acabas de taladrar. Empuja el cable con cuidado y distribuye las luces de manera uniforme.

Toques finales

Puedes dejar el vidrio limpio o añadir textura enrollando un poco de hilo de yute alrededor del cuello de la botella. Si utilizas botellas de vidrio transparente, un truco es añadir sal de mar para dispersar la luz LED y crear un efecto visual increíble.

