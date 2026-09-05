EXCLUSIVA: Jorge Ortiz de Pinedo rompe el silencio tras supuesta hospitalización

De última hora, el comediante Jorge Ortiz de Pinedo desmintió estar hospitalizado por emergencia médica, esto después de que comenzara a circular supuesta información de que el actor habría sido internado de emergencia. No obstante, en EXCLUSIVA el Equipo de Ventaneando se puso en contacto con el actor, quien salió a aclarar la situación, negando que se encontrara hospitalizado. Con estas declaraciones, el también productor busca esclarecer los rumores que han surgido sobre su persona en las últimas horas.

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¿Qué fue lo que dijo Jorge Ortiz de Pinedo al Equipo de Venaneando?

Tras los rumores que circulaban en torno a la salud de Jorge Ortiz de Pinedo, el Equipo de Ventaneando se comunicó con él y de viva voz informó que está en plenos ensayos del musical "Tom Sawyer" cuyas matinés tendrán lugar próximamente en el Foro Chapultepec.

Con estas palabras, el actor niega rotundamente estar hospitalizado por emergencia médica como se ha hecho saber, pues en diversos medios se ha señalado que la situación habría derivado tras darse a conocer el cateterismo al que se sometió hace unas semanas en Monterrey.

¿Por qué se desataron los rumores sobre la supuesta hospitalización de Jorge Ortiz de Pinedo?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a viralizar dentro de la conversación digital, la versión de la supuesta hospitalización del actor, comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo habría tomado fuerza después de que se sometiera a una intervención médica en Monterrey hace unas semanas, mientras el cómico se encontraba de viaje familiar en el norte del país.

Según ha declarado, tuvo que acudir a emergencia tras sufrir un fuerte y extraño mareo, en donde, posterior a llevarse a cabo los estudios correspondientes, se detectó que tenía una arteria obstruida al 90%, lo que representaba un riesgo inminente para su salud, pues podría derivar en un ataque al miocardio. Tras el diagnóstico, fue intervenido de urgencia y estabilizado a tiempo.