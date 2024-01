¿Cómo puedes abrir tu cápsula del tiempo en Spotify?

El liderazgo de Spotify se reconoce por la innovación y gran aceptación de los usuarios que escuchan música diariamente a través de ella, la plataforma se encarga de lanzar constantemente funciones permanentes y temporales con la intención de seguir atrayendo usuarios, o bien, mantener contentos a los que ya la usan.

Una de estas herramientas que se ha vuelto tendencia y resulta ser bastante llamativa, es la cápsula del tiempo. Si eres de los que necesita paso a paso le expliquen cada cosa para no perder detalle de ella, ¡no te preocupes! Aquí te contamos cómo hacer tu lista (cápsula del tiempo) tanto del 2023 como la del 2024.

¿Cómo abrir paso a paso la cápsula del tiempo de Spotify 2023?

¡No lo creerás! Es bastante sencillo, pues al ingresar a la aplicación de Spotify se mostrará un mensaje emergente con la invitación para acceder a a la función; en el caso de que no te salga en tu app, será necesario dirigirse a la página Play List In a Bottle desde tu dispositivo móvil.

Dato importante: para poder hacerlo es importante que hayas guardado tu playlist en 2023, sino no habrá nada que mostrar. Ahora tienes dos opciones, todo va a depender de si creaste o no una en el año pasado, te aparecerá la opción de “Obtén tu playlist” y “Crear una para el próximo año”, esta última úsala en el caso de no haberla creado en 2023 y poder usarla en 2025.

Ya que elegiste la primera opción, Spotify te mostrará una breve animación sobre qué hizo en el 2023 el personaje que elegiste (uno oso de peluche, una botella, un bolsillo pequeño de jeans o un dispensador de chicles).

Ya que estamos en este paso, debes mantener presionada la pantalla para abrir la cápsula. La plataforma proporciona un nuevo apartado donde se debe seleccionar una canción en función de preguntas o situaciones concretas; ahí solo es posible elegir tres melodías. Esta lista de reproducción se guardará en automático en tu perfil y la podrás consultar cuando quieras.

¿Cómo crear la cápsula del tiempo de Spotify para 2024?

Ya que abriste la cápsula e hiciste todo lo que ya te explicamos, la plataforma te dará la opción de crear una nueva que se enviará directo al próximo 2025, ¡es bastante sencillo! Solo presionas “empezar” y de nuevo deberás elegir entre varios personajes bastante peculiares: un nido de pájaros, un teléfono con tapita, una botella, un globo de nieve o un contenedor de basura.

Ahora, con el objeto ya seleccionado, Spotify te hará preguntas sobre qué canciones quisieras guardar para determinados momentos, ejemplo: una canción que les harías escuchar a los extraterrestres si vinieran a la Tierra.

¡Inténtalo! ¡Te vas a divertir bastante! Es una experiencia única que te hace recordar tus gustos musicales cada año. Además, te genera una especie de nostalgia al escuchar tu música de un año de antigüedad; o bien, detectar si tus gustos musicales han cambiado drásticamente.

