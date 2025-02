¿Y sus hijos? Captan a Gerard Piqué y Clara Chía en cita romántica en Marruecos

Shakira se encuentra en plena gira mundial después del primer concierto que tuvo en Perú y de haber cancelado el inicio de esta debido a problemas gastrointestinales. Y, mientras esto ocurría, del otro lado del mundo Gerard Piqué, el padre de sus hijos, se encontraba en una tierna y linda cita romántica con Clara Chía en Marruecos.

Vale mencionar que, desde que confirmaron su ruptura amorosa, Shakira y Gerard Piqué han estado inmiscuidos en constantes polémicas generadas por sus hijos. De hecho, la situación ha escalado a niveles mayúsculos, pues la colombiana, aprovechando su éxito internacional, decidió dedicarle algunas canciones al campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

¡En primera fila!



Sasha Pique, hijo de la cantante Shakira, fue captado mientras disfrutaba el concierto de su madre.



¡Se ve orgulloso de su mami! pic.twitter.com/ooEGU2SP1i — Revista Ronda (@revistaronda) February 19, 2025

Critican a Gerard Piqué por cita romántica con Clara Chía

Nuevas imágenes en redes sociales han salido a la luz en donde se presenta a Gerard Piqué , exfutbolista del Barcelona, en una cita romántica y secreta junto a su pareja Clara Chía en Marruecos, lo cual disipa los rumores de un posible distanciamiento entre ambos personajes y, con ello, comprueba que están más unidos que nunca ante esta situación.

Vale mencionar que estas imágenes circulan en medio del nuevo conflicto entre Piqué y Shakira luego de que el español cambiara los planes de la colombiana, pues previamente habían acordado que cuidaría de sus hijos mientras esta disfrutaba de su tour mundial. Ante ello, las críticas hacia Gerard no han pasado desapercibidas, pues varios comentarios en redes aseguran que es un padre desobligado.

Clara Chia acompañó a su pareja Gerard Piqué a Marruecos, donde asistieron al partido entre el Difaâ de El Jadida y el Magreb de Fez.



16 de febrero de 2025 pic.twitter.com/670hXVLv9u — Clara Chia (@ClaraChia05) February 16, 2025

¿Shakira amenazó a Piqué?

Después de señalar que le sería imposible cuidar a sus hijos pese a que ya habían acordado lo anterior, Shakira no tuvo de otra más que llevarlos a su gira mundial. Eso sí, diversos rumores apuntan a que la colombiana le lanzó una especie de amenaza: “Ok, no hay problema. Voy a ponerles unos tutores, pero esto lo vas a pagar porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que habías pactado conmigo”.