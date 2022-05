Captan a Hilary Duff en el concierto que The Killers dio en el Foro Sol.

El Foro Sol de la Ciudad de México vibró el pasado viernes 29 de abril con la música de The Killers, banda que conquistó a las 65 mil almas que estuvieron presentes en el recinto ubicado al oriente de la capital y con quienes compartieron durante casi dos horas sus más grandes éxitos como “Read my mind”, “Spaceman” y “Mr., Brightside”, entre otros. Pero lo que sorprendió a propios y a extraños fue ver a Hilary Duff.

Entre luces de color azul que iluminaron el escenario, el público presente estremeció cuando vio salir a la agrupación formada en el año 2001 en Las Vegas, Nevada, liderada por Brando Flowers. No obstante, lo que llamó la atención fue la presencia de Hilary Duff, quien cordialmente aceptó tomarse fotos con algunos fans que lograron reconocerla.

Hilary Duff rockeó en el Foro Sol con la música de The Killers

Durante la presentación de The Killers, Hilary Duff fue captada por algunos de los presentes junto a su esposo, el músico Matthew Koma, y las fotografías de la intérprete de temas como “Beat of my heart” y “So yesterday” se hicieron virales en redes sociales.

Los internautas reaccionaron en redes ante la presencia de Duff en el Foro Sol y publicaron algunos mensajes como: “Imagina ver a The Killers y te encuentras a Hilary Duff. Yo me hubiera mi4d0 jajaja”, “Hilary Duff está en México, diosito pls mándame un milagro para encontrármela por las calles de CDMX”, “Pensando en viajar a CDMX para toparme casualmente con Hilary Duff”.

Hilary Duff pisó la CDMX para ver el concierto de The Killers y no la vi. 😢Hasta tomó su michelada con chilito. Y no la viiii 😭

¿para qué nací? pic.twitter.com/9zzAxsE3tN — Ricky Klehr (@RickyKlehr) April 30, 2022

Hilary Duff anoche disfrutando a the killers en el foro sol cdmx pic.twitter.com/WBe8rSkQT0 — margamino (@margamino1) April 30, 2022

Hilary Duff en México y con una michelada me da mil años de vida ✨✨✨ pic.twitter.com/tnoxLOzpZM — ☾ (@equissoypao_) April 30, 2022

Pero el hecho de verla en México disfrutando del concierto de The Killers no fue lo que más llamó la atención, sino su sencillez y disposición para atender a algunos de los fans que lograron reconocerla entre la multitud, así como el hecho de verla con chela en mano disfrutando de su banda favorita.

Pero eso no es todo, algunos internautas aseguraron haber visto a la protagonista de “Lizzie McGuire” caminando el día sábado por las calles de la colonia Roma, en la CDMX, aunque ya sin la compañía de su esposo Matthew Korma.

Mi yo de 7 años fan de Lizzie McGuire estuvo súper feliz encontrándose a Hilary Duff random en CDMX 😍 pic.twitter.com/ReOSYxIifc — Mariana🫀 (@mariianatecotl) May 1, 2022