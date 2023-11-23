Captan a Kimberly Loaiza abrazada de otro hombre (FOTOS)

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja siguen dando de qué hablar desde que finales de octubre cuando se dio a conocer la supuesta infidelidad del cantante, influencer y creador de contenidos, esto luego de la filtración de unas fotografías y videos suyos con otra mujer.

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¿Juan de Dios Pantoja le fue infiel a su esposa? Después del revuelo que se generó en redes sociales, Juan de Dios Pantoja confesó en su cuenta de “X” que le había sido infiel a su esposa.

“Ya reconocí mi error, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, al amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra”, sentenció.

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

Después de eso, Kimberly Loaiza lanzó el sencillo “Mal hombre”, en el cual aparece la foto de ambos siendo quemada por el fuego, lo que era un indicio de que su relación había llegado a su fin; sin embargo, muchos aseguraron que todo se trató de una estrategia de marketing para el lanzamiento de este tema musical.

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¿Kimberly Loaiza fue vista con otro hombre?

Aunque se desconoce si la infidelidad fue verdad o todo se trató de una estrategia publicitaria, Kimberly Loaiza ya le habría dado vuelta a la página, pues recientemente fue vista paseando por Miami con el cantante español Omar Montes.

A casi un mes de la supuesta infidelidad de su esposo Juan de Dios Pantoja, a Kimberly Loaiza se le ha visto paseando por las calles de Miami con Omar Montes, el nominado a los Latin Grammy. Este hecho desató la locura en redes sociales donde muchos han especulado que sería su nueva conquista, aunque hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, así que habrá que estar muy pendientes a lo que pase.

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