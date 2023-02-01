Carlos Espejel es el co-conductor de ‘Escape Perfecto’.
Marco Antonio Regil reveló en exclusiva para Ventaneado que Carlos Espejel va a estar a su lado en la conducción del programa de concursos ‘Escape Perfecto’.
Tuvimos la primicia de que Carlos Espejel va a compartir la conducción con Marco Antonio Regil, lo que va a darle una nueva dinámica al programa de concursos 'Escape Perfecto'.
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Cuando estuvimos platicando de esa posibilidad, ya que era una nueva etapa, teníamos que hacer algunos cambios, darle una renovada al programa. ¿Por qué no hacer algo diferente?, siempre está el conductor con una guapa conductora, toda muy linda, ¿por qué no meter a un comediante?
¿Marco Antonio Regil tiene anécdotas con Carlos Espejel?
Marco Antonio Regil compartió que siempre ha tenido una gran relación con Carlos Espejel, por lo que siempre ha bromeado con que es su hijo.
Siempre hemos bromeado Carlos y yo con que si es mi hijo, cuando me preguntaban hace tiempo ‘¿no quieres tener hijos?’ yo decía voy a adoptar a Carlitos Espejel
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¿Cuál va a ser el papel de Carlos Espejel en ‘Escape Perfecto’?
Nuestro nuevo conductor ha revelado que piensa hacer una gran mancuerna de trabajo con Carlos Espejel, ya que le puede dar un toque muy especial al programa.
Trabajar con Carlos, creo que vamos a hacer una mancuerna muy divertida, le va a dar un toque y un tono que yo no le puedo dar y yo haré lo mío, el contraste de personalidades va a estar muy divertido, en un concurso no hemos visto a dos conductores
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La nueva temporada de ‘Escape Perfecto’ con Carlos Espejel y Marco Antonio Regil va a comenzar el próximo 10 de abril por la señal de Azteca UNO.