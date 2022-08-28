Carlos Guerrero y Gisela Muñoz revelaron que serán papás.

Nuestro querido Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’ ha revelado por medio de sus redes sociales que va a ser papá por primera ocasión junto a su pareja, Gisela Muñoz.

Programa 40 | 27 de agosto 2022 | Extinción inminente Survivor México.

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El querido y popular conductor de televisión reveló la noticia este domingo, todo esto mientras se encuentra en las filmaciones de la tercera temporada de Survivor México, donde ha sido el gran conductor del polémico y desafiante reality.

Fue por medio de sus redes sociales en donde Carlos Guerrero compartió que está muy feliz con emotivo mensaje y una foto en donde aparece junto a su pareja presumiendo que van a ser padres.

El emotivo mensaje de Carlos Guerrero junto a su pareja.

Recordemos que, desde hace algunos meses, Carlos Guerrero y su pareja se encuentran viviendo en República Dominicana, pues el conductor se encuentra trabajando en una de las producciones más grandes de nuestra casa, TV Azteca.

¡El nuevo integrante que está por llegar! ¿Quieren saber qué hay aquí debajo?, ¿Será Halcón, será Jaguar, será Lobo? ¡Estamos muy felicides de poder compartirles que a República Dominicana llegamos dos y regresaremos a México siendo tres!

La noticia de Carlos Guerrero y su pareja, llegó justo cuando en México se celebra el Día del Abuelo, por lo que el comentarista deportivo aprovechó para mandarle un mensaje directo a los futuros abuelitos de su primer hijo.

Lula, Don Peps y Yuyú, felicidades abuelitos en su día. Survivor siempre nos sorprende, queda clarísimo

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Sin duda, una de las grandes sorpresas que nos ha dejado la tercera temporada de Survivor México, es que Carlos Guerrero ha comenzado a incrementar el tamaño de su familia.

