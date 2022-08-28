Survivor México: Viridiana es la eliminada de la noche.

Este día se llevó a cabo un sábado más de eliminación en el que Halcones llegaron con el tótem de inmunidad, por lo que ninguno de sus integrantes tenía nada de qué preocuparse, además de Jacky, quien tras vencer a Julián se colgó el collar de inmunidad, no así Los Otros y los Jaguares. Al final, Viridiana se convirtió en la eliminada de Survivor México.

La primera prueba consistió en ganar cinco calaveras y estaba en juego el segundo tótem de la semana, mismo que se disputaron Los Otros y los Jaguares, éstos últimos se pusieron en ventaja, pero Saddi logró remontar y darle la ventaja a su tribu.

Jacky fue la siguiente en darle una calavera a Los Otros; sin embargo, la superviviente reveló que no le importaba quién saliera, ya que ella solo les dio la calavera para que vieran de qué estaba hecha. Cabe mencionar que, tras ganar el collar de inmunidad, Jacky se dijo dispuesta a boicotear a su propia tribu y esto trajo problemas al interior de su tribu.

La tercera calavera fue conseguida por Julián; sin embargo, Jaguares dio la sorpresa y logró conseguir su primera calavera, la cual hizo crecer las ilusiones de la tribu sobre una posible remontada, hasta que apareció Catalina y colocó la cuarta calavera para Los Otros y puso sobre la lona a sus excompañeros.

Yusef consiguió lo impensable y obtuvo la segunda calavera para los Jaguares que se encontraban tendidos sobre la arena, pero lograron sumar una más y pusieron las cosas 4-3 a favor de Los Otros; sin embargo, no contaron con que Viridiana igualaría los cartones. En el duelo decisivo, Jacky lo volvió a hacer y le dio a su tribu la quinta y decisiva calavera a Los Otros luego del traspié que tuvo durante el circuito en el que un descuido suyo le salió caro a sus compañeros.

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¡JACKY lo vuelve a hacer! 😱⚫️☠️ ᏞᏫᏚ ᏫᎢᎡᏫᏚ ganan el juego por el segundo 𝑻𝒐́𝒕𝒆𝒎 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒂𝒍. 🔥🫵🏼#SurvivorConcejo pic.twitter.com/idnj5l0hx8 — Survivor México (@mexico_survivor) August 28, 2022

Warrior les da una gran sorpresa.

Durante el concejo tribal, Warrior reveló que la fusión estaba próxima a suceder, pero cuando eso pase habrá una gran celebración con los contendientes al título, pero lo mejor de todo es que habrá cena, baño, ropa y mucha diversión para dejar atrás lo sucedido y cargarse de energía de cara a la Gran Final.

¿Quiénes fueron los sentenciados? Yusef sorprendió a propios y a extraños, pero sobre todo a su tribu tras renunciar al collar de inmunidad individual e ir al Juego de Extinción. Tras las votaciones, Los Otros sentenciaron a Catalina, mientras que los Jaguares votaron por Santi y Viridiana, los tres debían medirse en el juego de extinción por su permanencia en el reality de supervivencia.

Ya en el Juego de Extinción, Santiago, Catalina y Viridiana se enfrentaron en una de las pruebas de resistencia más demandantes del reality de supervivencia en donde tuvieron que mantenerse el mayor tiempo posible sujetados a un poste. Viri fue la primera en ir al duelo decisivo y la acompañó Santiago.

En el enfrentamiento decisivo, Santiago y Viridiana se aferraron con todas sus fuerzas al poste; sin embargo, la fuerza, resistencia, resiliencia y poderío no estuvo con Viri, quien terminó perdiendo y decretando su eliminación, fue así como se despidió de Survivor México y su fuego terminó por extinguirse.