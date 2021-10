Carlos Ponce y Plutarco Haza hablan de su paso por Luis Miguel, la serie.

Plutarco Haza humanizó a Luis Miguel después de salir de una crisis.

Desde el punto de vista de Carlos Ponce, la incursión de muchos artistas en ‘Luis Miguel, la serie’ , lejos de ser perjudicial para sus carreras, los ha ayudado a mantenerse vigentes en el espectáculo.

“Al final se dieron cuenta que fueron beneficiados aunque no fuera tan certera la verdad que está siendo proyectada sobre ellos, pero a fin de cuentas se volvieron vigentes y sus carreras de muchos revivieron gracias a que fueron mencionados en un capítulo de una serie exitosa”, explicaron a Ventaneando.

Según los histriones que forman parte del elenco de la bioserie de ‘El Sol’, muchos personajes incluidos hubieran querido que se les pidiera permiso y presentarse de una forma más aceptable para ellos.

“La gente sí se tiene que dar cuenta que es ficción y no deja de ser el punto de vista de una sola persona, o de un grupito que lo ve de esa manera”, aclararon.

Carlos Ponce y Plutarco Haza piensan que si se pide permiso a todos, no se puede hacer un guion

Carlos Ponce y Plutarco Haza consideran que sería muy complejo pedir autorización a todos los personajes reales para que estuviera contentos con lo que se cuenta, pues no podría hacerse un guion.

“Mucha gente lo que quiere es ‘ok, me vas a usar, pídeme autorización’, no le puedes pedir un punto de vista a cada persona porque no podrías hacer un guion.

