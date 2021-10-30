Carlos Ponce y Plutarco Haza hablan de su paso por Luis Miguel, la serie.

Plutarco Haza humanizó a Luis Miguel después de salir de una crisis.

Desde el punto de vista de Carlos Ponce, la incursión de muchos artistas en 'Luis Miguel, la serie', lejos de ser perjudicial para sus carreras, los ha ayudado a mantenerse vigentes en el espectáculo.

"Al final se dieron cuenta que fueron beneficiados aunque no fuera tan certera la verdad que está siendo proyectada sobre ellos, pero a fin de cuentas se volvieron vigentes y sus carreras de muchos revivieron gracias a que fueron mencionados en un capítulo de una serie exitosa", explicaron a Ventaneando.

Según los histriones que forman parte del elenco de la bioserie de 'El Sol', muchos personajes incluidos hubieran querido que se les pidiera permiso y presentarse de una forma más aceptable para ellos.

"La gente sí se tiene que dar cuenta que es ficción y no deja de ser el punto de vista de una sola persona, o de un grupito que lo ve de esa manera", aclararon.

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Carlos Ponce y Plutarco Haza piensan que si se pide permiso a todos, no se puede hacer un guión

Carlos Ponce y Plutarco Haza consideran que sería muy complejo pedir autorización a todos los personajes reales para que estuviera contentos con lo que se cuenta, pues no podría hacerse un guión.

"Mucha gente lo que quiere es 'ok, me vas a usar, pídeme autorización', no le puedes pedir un punto de vista a cada persona porque no podrías hacer un guión.

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