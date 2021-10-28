Adua Basteri culpa a Luisito Rey de la desaparición de Marcela Basteri.

Adua Basteri tachó de asesino a Luisito Rey.

Adua Bastseri, tía abuela de Luis Miguel, es la última persona que vio viva a Marcela Basteri en agosto de 1986, antes de que junto con su hijo Sergio partieran a Madrid, España, para encontrarse con su marido Luisito Rey.

Este la había llamado para que firmara unos documentos con el fin de que Luis Miguel, entonces menor de edad, pudiera cantar en Chile; al menos eso fue lo que Marcela le dijo a su tía y a su padre Sergio Basteri, quienes después de un mes de no saber nada de ella empezaron a preocuparse.

Este fue quizás el primer presagio de que algo terrible le había ocurrido a la madre de Luis Miguel, según lo recuerda Adua en una entrevista que otorgó hace unos días a Ventaneando, en la casa donde Marcela vivió casi un año antes de desaparecer.

Me preocupé casi enseguida porque vi que pasó un mes y no me llamaba. Le dije a Sergio: ‘Marcela no me llama’ y mi hermano me dijo: ‘Entonces, ¿qué hacemos?’. Llamé a su casa: ‘soy Adua, tía de Marcela, pásame a Luisito’, contestó la suegra en Madrid

Me dijeron: ‘no le entiendo, no le entiendo’ y colgó el teléfono. Intenté marcar de nuevo, pero el número ya no existía

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Adua Basteri buscó a Marcela Basteri contra viento y marea

Adua Basteri recordó que viajó hasta Argentina para buscar a su sobrina, pero no tuvo éxito.

En el año 1992 fui a Argentina, le dije a Micky: ‘me gustaría saber de tu madre’ y él me dijo: ‘no sé nada’. Le di el número de mi hermana, pero nunca me llamó

Según el relato de Adua, esta es la versión que Luisito Rey les contó en aquel entonces sobre la ausencia de Marcela.

Luisito Rey le dijo a sus hijos: ‘Tu madre dijo que quería que la acompañara al aeropuerto para ir a Italia porque tiene un novio’. El único hombre que tenía en Italia era su padre Sergio… no había otro hombre para su madre

Después vino Luis Miguel a buscar a su madre y me preguntó: ‘¿sabes algo?’ Yo le dije: ‘yo sé menos que tú. Lo único que sé es que me llamó y nos dijo que nos veíamos en un mes, pero no sé nada de ella’

Adua Basteri no descarta a Luisito Rey como el principal responsable de la desaparición de Marcela Basteri.

Su padre Luisito, dijo una vez que conocía a una persona que era militar y que había hecho servicio militar. Dijo que esa persona, por diez mil pesetas, mataba a una persona. ¿Alguien me dice que no hizo que mataran a mi sobrina? Ese bastardo está muerto

Yo creo que sí… Luisito Rey está detrás y sus hijos lo saben. Sería mejor que hablaran porque es hora de acabar con esto; me parece que es lo mínimo que pueden hacer

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