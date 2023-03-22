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FOTOS | Carlos Rivera aclara por qué no usa su anillo de matrimonio.

El cantante echó por tierra todos los rumores que circulan sobre su argolla de matrimonio.

Por: Maribel Velázquez

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