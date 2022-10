VIDEO: Carlos Rivera invita a Andresse a cantar y hacen vibrar al público.

La Academia llegó a su fin dejando a Cesia como su gran vencedora, seguida de Andrés y Mar, los tres finalistas se encuentran trabajando en sus respectivas carreras musicales, pero se tomaron el tiempo para acudir a una de las presentaciones de nuestro Carlos Rivera, quien invitó a cantar al sonorense.

¿Qué le depara el futuro a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

A través de sus redes sociales, los exacadémicos compartieron las portadas de sus primeros sencillos. ‘La Leona de Honduras’ inició su carrera con el sencillo “Me rehúso”, seguido de “X ti ya no”. Por su parte, Andrés, quien debuta bajo el nombre de Andresse lanzó “Antes” y “Segundas partes”. Mar hizo lo propio con los sencillos “Déjame ir” y “Laura no está.

Los tres finalistas realizaron hace poco un live en el que revelaron una maravillosa noticia, su primera gira por México. Su primer concierto fue el día de ayer en el teatro Diana de Guadalajara, su segundo show será esta noche en el Auditorio Pabellón M de Monterrey y el tercero tendrá lugar el 30 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

“Estamos súper emocionados. Para nosotros es de mucha felicidad volvernos a encontrar y vamos a cantar todas las rolitas de La Academia. Esperamos que estén con nosotros y nos apoyen. Va a ser nuestro primer concierto”, expresó en Cesia en Instagram.

Por su parte, Andresse también agradeció el apoyo a los temas “Me Rehúso”, “Déjame ir” y “Antes”: “Todo esto es gracias al apoyo tan grande que le han estado dando a los sencillos que lanzamos. Es gracias al apoyo, no solo en La Academia, sino después. La verdad es que estamos bien agradecidos”.

Por último, Mar adelantó un concierto lleno de sorpresas y mucha música: “Nos vamos a volver a ver y vamos a cantar juntos”.

¿Cómo fue el palomazo de Andresse con Carlos Rivera? Fue precisamente durante su estancia en Guadalajara que los tres finalistas de La Academia se dieron cita en el Palenque de las Fiestas de Octubre donde se presentó Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de La Academia que invitó a cantar al Andresse.

El segundo lugar de La Academia aceptó la invitación de Carlos Rivera y ni tardo ni perezoso tomó el micrófono y demostró su talento a los presentes al cantar algunos versos del tema “Otras vidas”.

El momento quedó registrado en video y fue compartido en la cuenta oficial de La Academia, demostrando el gran talento de los exacadémicos que hicieron vibrar al público con su interpretación.