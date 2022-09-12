La Academia: Cesia, Andresse y Mar anuncian gira por México. ¿Cuándo?

Cesia, Mar y Andresse realizaron un live en Instagram esta mañana para dar a conocer una maravillosa sorpresa para todos sus fans. Los queridos finalistas de La Academia anunciaron su primera gira por México en el siguiente mes.

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El primer concierto será el 13 de octubre en Teatro Diana de Guadalajara, el segundo show musical será el 14 de octubre en el Auditorio Pabellón M de Monterrey y el tercero será el 30 de octubre el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Los boletos estarán a la venta el próximo miércoles 14 de septiembre a tráves de Ticketmaster, así que manténte atento a las redes sociales de Cesia, Mar y Andresse para más información.

Luego del lanzamiento de sus sencillos, nuestros queridos alumnos de La Academia responden al gran apoyo de los fans con esta gran noticia. Cesia lanzó Me Rehúso, Mar el tema Déjame ir y Andresse se lució con Antes, canciones que se han posicionado como las favoritas del público.

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Cesia, Mar y Andresse anuncian gira musical

Cesia, ganadora de La Academia, se dijo emocionada por la próxima gira musical y por el apoyo de todos los fanáticos.

"Estamos súper emocionados. Para nosotros es de mucha felicidad volvernos a encontrar y vamos a cantar todas las rolitas de La Academia. Esperamos que estén con nosotros y nos apoyen. Va a ser nuestro primer concierto", expresó en Instagram.

Por su parte, Andresse también agradeció el apoyo a los temas Me Rehúso, Déjame Ir y Antes: "Todo esto es gracias al apoyo tan grande que le han estado dando a los sencillos que lanzamos. Es gracias al apoyo, no solo en La Academia, sino después. La verdad es que estamos bien agradecidos".

Por último, Mar adelantó un concierto lleno de sorpresas y mucha música: "Nos vamos a volver a ver y vamos a cantar juntos".

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