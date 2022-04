Carlos Rivera dedica última función de ‘José El Soñador’ a Hiromi y al amor de su vida.

Carlos Rivera ya le dijo “Adiós” a su papel en “José El Soñador”.

En su última función como José El Soñador, en la Ciudad de México, Carlos Rivera se ganó la ovación y el reconocimiento de sus compañeros de elenco, lo que le provocó un nudo en la garganta, sobre todo al revelar quién fue la persona que lo inspiró por vez primera a soñar en participar en este musical.

Hace 17 años, yo soñé con hacer este personaje, a veces los sueños no se cumplen tan rápido como quisiéramos. Pero, cuando uno tiene fe y persiste y sigue trabajando, algún día, sí esos sueños son para ti, como la capa para José, va a ser para ti y para nadie más

“Quiero agradecer a los que me inspiraron, a Hiromi, que seguramente está en alguna parte, porque ella formó parte de mi vida y me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado”, añadió.

Y, al amor de mi vida, Cynthia, yo sueño mucho, pero tú me inspiras a querer cumplir todos esos sueños, te amo

Danna Paola fungió como madrina de la placa de la obra.

Wow, gracias, gracias. Estoy muy emocionada, me dieron muchas ganas de llorar; lo único que les puedo decir es que sabemos y, hoy recordé por qué, amo estar arriba del escenario, porque amo el teatro musical y los admiro muy ca... de verdad, gracias Gou por invitarme, de verdad

Carlos Rivera presentó al nuevo elenco de la obra

Al tiempo que Carlos Rivera se despedía, fue anunciado el nuevo elenco encabezado por Kalimba.

Creo que José tiene que interpretarse por alguien de fe y alguien que cree en los sueños y alguien que sé que cuando se suba al escenario se lo va a dedicar a Dios y nadie mejor que Kalimba para hacerlo

Junto a Fela Domínguez, en el nuevo elenco también figuran Erik Rubín y Leonardo de Lozanne, que resultó ventaneado en pleno escenario.