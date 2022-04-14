Leonardo de Lozanne le muestra su apoyo a Sandra Echeverría.

Para lograr meterse a fondo en la representación que hará de María Félix en la bioserie sobre la Diva del cine mexicano, Sandra Echeverría se ha calzado el personaje hasta en la convivencia diaria con su familia, así lo contó su marido Leonardo de Lozanne.

Convivimos todo el tiempo, pero sí, yo le digo ‘Tú suéltate, o sea estamos comiendo, habla así porque luego, si lo haces nada más en las escenas suena forzado, pero si lo haces todo el tiempo te viene muy natural’, entonces es como todo, práctica, está muy clavada en eso, pero va a salir muy bien

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Ya empieza el lunes a filmar, tuvo un par de escenas, pero empieza, ya en realidad, el lunes. Está muy emocionada, ya lleva meses preparándose, la voz, los gestos, los ademanes, las manos, leyendo. Es muy obsesiva Sandra, entonces ya se leyó todos los libros, ya vio todas las películas

Anoche terminamos de ver una serie y todavía se puso una película, es muy importante, porque no es nada más ver la persona detrás de cámaras, sino también pantalla. Entonces, son muchas cosas porque es una gran responsabilidad, lo va a hacer increíble

Sandra Echeverría habla sobre su papel en la serie

Vaya carrera que emprendió Sandra Echeverría a su llegada a la Ciudad de México procedente de Monterrey, Nuevo León donde fue invitada a un festival de música.

Acompañada de su pequeño hijo Andrés, intentó evadir a la prensa para evitar hablar de la bioserie de María Félix, cuya historia protagoniza, pero finalmente accedió.

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