Eugenio Derbez prepara película sobre Paloma Noyola, ‘La Nueva Steve Jobs’.

Las cámaras de Ventaneando están por todas partes, y la tarde de ayer, captamos nada más y nada menos que a Eugenio Derbez en plena filmación de su película basada en la historia de Paloma Noyola, una niña de Matamoros, Tamaulipas, que en el año 2013 fue considerada 'La Nueva Steve Jobs' gracias a su talento para las matemáticas.

En un descanso del rodaje, en una locación de la Ciudad de México, el reciente ganador del Oscar se dio tiempo para atendernos.

Estamos filmando en México, ahorita solo fue un par de días, este fue nuestro último día en la Ciudad de México, pero estamos muy contentos

“Es un proyecto hermosísimo, basado en un reportaje que se le hizo a esta niña. Descubrimos que el secreto estaba en la educación, en cómo la niña fue educada, descubrimos que el salón de esa misma niña, hubo varios niños que salieron con su misma calificación”, dijo el actor.

“Ella fue la número uno, pero muchos niños también salieron muy altos. Todo está en la educación. Creo que esta película puede ayudar a cambiar la educación en México. El potencial ahí está, lo importante es saber guiar a los niños para que lleguen a donde tienen que llegar”, continuó.

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Eugenio Derbez presume ser un hombre trabajador

Además de combinar el rodaje de esta película con la grabación de la serie Acapulco, Eugenio estrenará el 20 de mayo la cinta El Ballet, en la que por cierto, Carmen Salinas trabajó por última vez en cine.

Además, empezará la nueva temporada de su show de comedia televisiva que conducirá con su hijo José Eduardo Derbez.

La verdad es que me encanta trabajar porque soy un poco adicto al trabajo, pero estoy contento de hacer cosas interesantes. Viene la nueva temporada de LOL y va a ser de parejas, va a estar interesante

Pero, ¿qué es lo que lo mantiene con los pies en la tierra a pesar de todos sus logros?

“Yo crecí con todos ustedes, ¿por qué cambiar de un día para otro nada más porque te ganas un premio? Estoy agradecido con toda la gente que me ayudó a llegar hasta allá. No hay que olvidarse de sus raíces nunca”, concluyó.

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