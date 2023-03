Carlos Rivera platica con Pati Chapoy de su boda con Cynthia Rodríguez.

Como nunca antes, Carlos Rivera se sinceró y rompió el silencio en exclusiva para Pati Chapoy, titular de Ventaneando, donde habló sobre su relación con Cynthia Rodríguez, su actual esposa, pues siempre ha sido muy hermético y reservado con su vida privada y sentimental.

¿Cómo conoció a Cynthia Rodríguez?

Cuando Pati le preguntó cómo conoció a Cynthia, el cantante tlaxcalteca recordó entre risas que todo comenzó en la cuarta generación de La Academia. “Los ganadores de las generaciones anteriores y yo fuimos invitados al primer programa y nunca se me olvida que cuando ella salió de La Academia tenía novio, se había enamorado dentro del programa. Cuando estábamos en el Desafío yo la perseguía mucho, pero ella no me daba mucha bola porque decía era yo como muy niño y ella me lleva dos años”.

¿Carlos Rivera sabía que Cynthia sería su esposa? El intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” recordó que cuando estaban en el Desafío, él le dijo a la mamá de Cynthia que se casaría con su hija. Luego pasó un tiempo y se vieron antes de que él se fuera a España durante dos años.

Un año después de su regreso, Carlos y Cynthia se volvieron a escribir y salieron a cenar en plan de amigos. “Nos escribimos, fuimos a cenar de amigos y me acuerdo que ella me contó que había terminado una relación y no quería saber nada del amor y yo le dije que también me pasó lo mismo”.

¿Cuándo inició su relación y por qué no dijeron nada?

Rivera aseguró que ella y su esposa desconocen la fecha exacta, pero tiene más o menos 8 o 9 años de que iniciaron su romance. Cuando Pati le preguntó por qué jamás dijeron nada sobre su relación, el cantante dijo que ambos acordaron llevar las cosas con bajo perfil.

¿Cuándo decidieron vivir juntos?

La pareja decidió irse a vivir juntos cuando llegó la pandemia, fue ahí cuando Carlos Rivera se dio cuenta que Cynthia era la mujer que quería en su vida: “Para mí era, no quiero más en el mundo, no quiero más en la vida y a partir de ahí fue que le propuse matrimonio en Madrid hace año y medio y el año pasado decidimos celebrar nuestro amor”.

¿Cómo fue su boda? Hasta ahora se desconocían detalles sobre su boda, ya que todo lo manejaron bastante privado, no obstante, durante la entrevista reveló que la ceremonia se realizó en España y con muy poquita gente.

“Queríamos que nadie se enterara antes y después ocurrió la famosa foto con el Papa. Yo he estado un par de veces con el Papa y veo los fotógrafos y le digo a Cyn ‘estas fotos van a salir’. El que tuvo la culpa fue un padrecito que taggeó a Ventaneando, porque fue el que puso así: ‘me pareció ver a Cynthia y a Carlos con el Papa’”, recalcó.

Carlos Rivera declaró que la ceremonia se realizó en Rivera del Duero, Valladolid, misma a la que acudieron las familias de ambos y diez parejas de amigos cercanos.

¿Qué es lo que más ama Carlos Rivera de Cynthia Rodríguez?

“Te juro que es la mejor persona que conozco en mi vida, sin duda. No conozco a nadie con esa calidad humana, con ese desinterés por amar a los demás. Ama a sus papás, los tiene en un altar y yo le aprendí mucho a ella, en la manera en que los trata y lo que hace por ellos. Es la mujer perfecta para mí y es real. Me conoce más que nadie y me ama como nunca nadie me había amado”, finalizó.