Carlos Rivera habla por primera vez de su esposa Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, se casaron el año pasado, en una ceremonia muy íntima y en total hermetismo, ahora en entrevista para Ventaneando, Carlos habla por primera vez abiertamente sobre su ahora esposa, la mujer que lo ha inspirado a escribir tantas canciones, incluso la que hizo para pedirle matrimonio.

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Qué me inspiró Cynthia, obviamente tenemos tres de este álbum, una es ‘Un viaje a todas partes’ y era nuestro aniversario; entonces me mandó un video con todas nuestras fotos de todos los momentos más importantes que hemos vivido juntos. Lo primero que se me ocurre después de que terminé de ver el video es ‘Cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida’. Esta canción habla de las cosas más bonitas e incluso de las no tanto, por eso dice ‘Cuando nos fuimos lejos de aquí, cuando huimos de todo y de todos’…

Hemos descubierto que mientras más nos guardamos, más nos protegemos, más felices somos y menos se meten con nosotros. En este álbum, yo hablo todo lo que no habló nunca en las entrevistas, o sea todo aquello que la gente tiene curiosidad en saber, está en estas canciones

Ahí sigue la siguiente canción, es una canción que se llama ‘La carta’, todo lo que yo puedo sentir por Cynthia, por todo lo que ella se convirtió en mi vida ahí dice todo y al final, final inesperado. Se llama ‘La carta’, pero debería de llamarse de otra manera

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Y, es que este tema ‘La carta’, precisamente es con el que Carlos Rivera le pide matrimonio a Cynthia Rodríguez.

Yo me enamoré de ella desde toda la vida, desde que la vi, con ella fue amor a primera vista, debo decir que desde que conocí a su mamá, estábamos en el Desafío de estrellas le dije ‘Señora, yo me voy a casar con su hija’ ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida

Yo busqué, proponerle matrimonio nuevamente y lo hice un año antes y nos lo guardamos, pero ya cuando se planeó fue ¿Dónde lo vamos a hacer?, ¿Cómo lo vamos a hacer? Quisimos que fuera muy íntimo, realmente solo era la familia, yo creo que las cosas mejores de todo eso fue que mi papá pudo estar ahí

¿Cómo ha superado la muerte de padre? El cantante nos reveló los momentos tan complicados que ha tenido que enfrentar desde la muerte de su padre, pues no tuvo la oportunidad de despedirse.

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