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FOTOS | Carlos Rivera se "derrite" ante la pancita de Cynthia Rodríguez.

El cantante Carlos Rivera no dudó en reaccionar al embarazo de su esposa Cynthia Rodríguez.

Por: Maribel Velázquez

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