Carlos Rivera no se ve dando vida a Vicente Fernández.

El cantante está feliz porque Alejandro Speitzer dará vida al “Charro de Huentitán” y contó por qué a él no le gustaría dar vida a ningún famosos.

Hace unos días se dio a conocer que próximamente saldrá a la luz una serie biográfica sobre la vida y carrera de Vicente Fernández, quien lo interpretaría Alejandro Speitzer.

En el programa Ventaneando se dio a conocer que el actor de Oscuro Deseo sería en encargado de darle vida al “Charro de Huentitán”, sin embargo, también se dijo que había varios nombres sobre la mesa que también fueron considerados como opciones, entre ellos Carlos Rivera.

Mira la galería completa.

Al respecto, el cantante aclaró si se negó a protagonizar la serie biográfica de Vicente Fernández: “No, ni siquiera me invitaron, no, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no, no es algo que me gustaría hacer”, indicó en entrevista para Ventaneando.

El también actor indicó que tiene motivos por los que no aceptaría interpretar a un artista conocido: “Yo creo que hay gente que tiene mucha preparación para hacerlo y no, no son proyectos que a mí me llamen la atención mucho, la verdad. No aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido porque no”.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez quiere ser mamá pronto

Sobre la elección de Alejandro Speitzer para interpretar al ‘Charro de Huentitán’, Rivera indicó: “Bueno, él es increíble y todo lo que hace lo hace muy bien”.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. también se refirió a la serie sobre la vida del Charro de Huentitán, que está por empezar a grabarse en Real del Monte, Hidalgo: “Era un proyecto que estaba desde antes de la pandemia, por cuestión de la pandemia, no se había dado el seguimiento. Y se ha dado apertura de que se siguan los planes establecidos, pero para eso existe una oficina y un representante que puede dar declaraciones sobre todo ese tema”.

Y sobre la idea de que Alex Speitzer encarne al intérprete, el hijo del cantante indicó:“Me gusta que la gente que pueda estar involucrada, así como la producción, hagan un trabajo de calidad para todo el tiempo y éxito de mi padre a su público, así como que el público sea correspondido con un trabajo de calidad y pueda poder disfrutarlo en la tele”.

Imperdible: Alejandro Speitzer protagonizará la bioserie del cantante Vicente Fernández.