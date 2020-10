¿Cynthia Rodríguez quiere ser mamá pronto? En FOTOS te contamos las bellas declaraciones que hizo nuestra querida Cyn.

Cynthia está feliz y enamorada, ¿será que pronto se convierte en mami?

Para nadie es un secreto que nuestra querida Cynthia Rodríguez está feliz en su relación de ya unos añitos. Aún no hay boda, ¡esperemos que pronto haya! Pero... ¡Parece que a la actriz, cantante y conductora, ya le está llegando el instinto maternal! ¿Por qué lo decimos? ¡Sigue leyendo y entérate!

En una entrevista, Cynthia habló ello, dijo que su pareja es “su alma gemela”, y explicó que no le importan los cuestionamientos sobre el hermetismo de su noviazgo, pues no es un secreto, pero le gusta mantener todos esos bellos momentos para ella. ¡El hecho de que no lo comparta en las redes sociales, no quiere decir que no sea feliz! Es inmensamente feliz, está totalmente enamorada, pero quiere cuidar su vida privada y mantenerla así, privada.

Entre tantas cosas bellas que contó sobre su amor, una de las frases más lindas que dijo fue: “Estoy con mi alma gemela totalmente, estoy con el amor de mi vida. Estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices”. ¡Eso es lo que importa! Lo demás se da solito cuando menos lo esperas, ¿apoco no?

Después, en la entrevista llegó una de las preguntas más esperadas, ¿tendrías hijos? A lo que la bella Cynthia Rodríguez contestó: “Me encantaría, sí es un plan que tengo y no tan a largo plazo la verdad, tampoco que digas me voy a esperar cinco años. Es un plan que tengo pronto”. ¡Ayyyyy! ¿Se imaginan qué bonita se vería nuestra querida Cynthia embarazada? ¡Y qué bebé tan guapo/a tendría!

¿Será que es cuestión de meses? ¡Qué emoción! Los mantendremos al tanto, pues quién sabe, ¡en una de esas, Cyn nos podría dar la sorpresa! Pero lo que sí es un hecho, es que cuando llegue el momento, será un bebé sumamente amado por toda la familia de Venga La Alegría.