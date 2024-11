Carlos Rivera revela inesperada noticia sobre su hijo León

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y no es para menos, pues los famosos han sabido mantener su relación alejada de los medios y del escrutinio público.

Sin embargo, esto también les ha acarreado un sinfín de críticas, pues son pocas las veces que ambos se dejan ver juntos, pero también porque han sido muy herméticos con la identidad de su pequeño hijo, León.

Los exacadémicos han sabido separar su vida privada de la pública, por eso rara vez se dejan ver juntos, incluso en redes sociales. Pero, ¿por qué no han querido revelar la identidad de su hijo?

¿Por qué no han querido mostrar el rostro de León? La pareja ha mantenido oculta la identidad de su hijo para cuidar su privacidad y también por la seguridad de su hijo. Sin embargo, recientemente Carlos Rivera dio más detalles al respecto.

¿Qué dijo Carlos Rivera?

En una reciente entrevista para Despierta América, Carlos Rivera declaró lo siguiente: “yo creo especialmente que al final sus papás somos los que la gente conoce, pero las redes sociales son muy difíciles y complejas”.

“Yo tengo mis reservas de que no deberían estar compartiéndose en redes sociales, pero, no sé, igual en algún momento decidamos hacerlo, pero yo no creo que los niños se deban compartir en las redes sociales”, añadió el intérprete de “Te Esperaba”, “100 Años”; “Recuérdame”, “Que lo Nuestro se Quede Nuestro” y “Me Muero”, entre otras.

¿A quién se parece León, según Carlos Rivera?

Carlos Rivera dio detalles de su apariencia y reveló si se parece a él o a Cynthia Rodríguez: “Se parece mucho a los dos, es mucho de los dos, pero hay algunas fotos donde se parece un poco más a mí, pero, como decimos en México, es más güero como su mamá".

¿Cynthia Rodríguez subió una foto junto a Carlos Rivera?

Para sorpresa de propios y extraños, Cynthia Rodríguez sorprendió hace días a sus miles de seguidores al publicar una fotografía junto a su flamante esposo.

Cynthia Rodríguez le dedicó a su esposo un hermoso mensaje, demostrando así lo enamorada que está, pues en una de las imágenes aseguró que él es el amor de su vida, pero también aprovechó para felicitarlo por su nominación al Latin Grammy.

“Una noche increíble con el amor de mi vida. Estoy tan orgullosa de ti, Carlos Rivera. ¡Felicidades por esta nominación a los Latin Grammy! Te amo”, escribió Cynthia Rodríguez.