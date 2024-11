Cynthia Rodríguez comparte tierna FOTO con Carlos Rivera y le dedica emotivo mensaje

La noche de ayer se celebró la entrega de los premios Latin Grammy, misma a la que estuvo invitado Carlos Rivera, quien es esposo de nuestra querida Cynthia Rodríguez y padre del pequeño León.

¿Cynthia Rodríguez subió una foto junto a Carlos Rivera?

Para sorpresa de propios y extraños, Cynthia Rodríguez sorprendió a sus miles de seguidores al publicar una fotografía junto a su flamante esposo, pues recordemos que ellos son muy cuidadosos con eso y muy pocas veces se dejan ver juntos.

Te puede interesar: Carlos Rivera: “Se hace justicia” Mario Girón ganó La Academia

¡Quiere denunciarla por ratera! Lucero ya no confía en su hermana [VIDEO] Lucero quiere que su hermana deje el negocio pues su falta de honestidad le ha hecho perder la confianza en ella; advierte que podría denunciarla por ratera.

Cynthia Rodríguez desató la locura de sus fans en su cuenta de Instagram, donde colocó una tierna fotografía junto a su esposo. Pero la cosa no quedó ahí, pues le dedicó un emotivo mensaje.

¿Cuál fue el mensaje que Cynthia Rodríguez le dedicó a su esposo?

Ante sus más de 4 millones de seguidores, Cynthia Rodríguez le dedicó a su esposo un hermoso mensaje, demostrando así lo enamorada que está, pues en una de las imágenes aseguró que él es el amor de su vida, pero también aprovechó para felicitarlo por su nominación al Latin Grammy, el cual reconoce a lo mejor de la música internacional.

“Una noche increíble con el amor de mi vida. Estoy tan orgullosa de ti, Carlos Rivera. ¡Felicidades por esta nominación a los Latin Grammy! Te amo”, escribió Cynthia Rodríguez.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez sorprende al contar detalles de su postparto

¿Cómo son las fotos que compartió Cynthia Rodríguez? Nuestra querida Cynthia Rodríguez compartió tres postales, en la primera de ella aparecen ambos vestidos de gala para la ceremonia de premios. Carlos Rivera sostiene de la cintura a su amada mientras desfilan por la alfombra roja.

La segunda imagen muestra a la exacadémica caminando por uno de los pasillos del lugar donde se llevó a cabo la premiación. Por último, Carlos Rivera aparece dándole un tierno beso a su amada, quien sonríe para la cámara mientras ambos se abrazan.

¿Cuál es la canción que Carlos Rivera le escribió a Cynthia Rodríguez?

Su amor es tal que recordemos que Carlos Rivera le dedicó una hermosa canción a su esposa, la cual lleva por nombre “La Carta” y en ella queda asentado todo lo que el cantante tlaxcalteca siente por Cynthia Rodríguez. Esta canción la escribió antes de que contrajeran matrimonio.

“Mi esposa quería que le escribiera una carta, y yo le dije ‘yo no sé escribir cartas, yo sé escribir canciones’ y dije bueno ok, le voy a hacer una carta y cuando empecé a escribir la carta me di cuenta de que no lo podía hacer, la letra siempre me salía con música”, declaró hace poco el cantante.