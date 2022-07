Dan a conocer el estado de salud de Carlos Santana tras colapso.

Carlos Santana se desplomó el pasado martes 5 de julio, en medio de una presentación en el escenario del Pine Knob Music Theatre en Clarkston, Estados Unidos.

El mexicano, de 74 años de edad, interpretaba el tema Joy cuando se desvaneció en el escenario, según se apreció en diferentes videos grabados por los asistentes al recinto.

El intérprete de Corazón Espinado fue auxiliado por el cuerpo médico y posteriormente sacado en camilla. Pasadas unas horas, Carlos compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook.

“A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien tomándonos las cosas con calma. Me olvidé de comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, escribió.

Este es el estado de salud de Carlos Santana

Un representante de Carlos Santana dio a conocer el estado de salud del cantante, luego del aparatoso desmayo la noche de ayer.

“Fue superado por el agotamiento por calor y la deshidratación. El gran guitarrista fue sacado de su espectáculo en Pine Knob Music Theatre, un anfiteatro al aire libre en Clarkston, a unas 40 millas al noroeste de Detroit, Michigan. Carlos fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación y está bien”, se lee en el comunicado de prensa.

Michael Vrionis, mánager de Carlos Santana, confirmó que su show de este miércoles en The Pavilion en Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, está pospuesto.

Carlos Santana se encuentra en medio de la gira Miraculous Supernatural 2022, la cual arrancó el pasado 17 de junio en California y finalizará el próximo 27 de agosto en Florida.

El mexicano cuenta con temas como Smooth, María María, Samba Pa Ti, Soul Scrafice, The Game Of Love y muchos más.

