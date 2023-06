Carlos Vives responde a acusaciones de traición a Shakira.

Carlos Vives se encuentran en medio de la polémica después de que desde hace varias semanas fuera señalado de traidor por darle un me gusta a una fotografía de Gerard Piqué, expareja sentimental de su amiga Shakira, en donde salía con su actual pareja Clara Chía Martí, quien ha sido señalada como la tercera en discordia.

¡Los conductores intentaron arreglarle el corazón a Shakira!

Carlos Vives es considerado uno de los mejores amigos de la colombiana, por lo que su me gusta llamó la atención de los fans de la barranquillera, quienes lo tacharon de traicionero; sin embargo, el like que le dio a la fotografía ya no aparece.

Te puede interesar: Revelan infierno que Shakira vivía junto a Piqué.

¿Cómo reaccionaron los fans de Shakira?

Aunque el me gusta ya no está en la publicación, esto no evitó que varias personas guardaran la evidencia y arremetieran contra el cantante en redes sociales: “Carlos Vives que se supone que es íntimo de Shakira, le dio like a la foto de Piqué y la novia. Ni judas se atrevió a tanto”, “Carlos Vives le dio “me gusta” a la foto de Piqué con Clara Chía en Instagram. Nunca se había visto tanta traición en este país”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: FOTOS | ¿Se filtra la segunda parte de la canción de Shakira con Bizarrap?

No obstante, algunos otros aseguraron que quizá el cantante no fue propiamente el que le dio “me gusta” a la publicación, pues muchas veces son otras personas las que manejan sus redes sociales.

¿Qué dijo Carlos Vives? Por ello, el ‘Rey del Vallenato’ salió a dar la cara y a aclarar lo sucedido con aquella polémica fotografía, pero además se lavó las manos y culpó a su equipo de community managers por este incidente.

Te puede interesar: FOTOS | Piqué llevó a Clara Chía al mismo concierto que fue con Shakira, ¿monotonía a la vista?

“Tengo gente que trabaja para eso, yo no tengo tiempo. Fue un incidente de oficina, según me comentaron. Alguien que maneja mis cosas me metió en un lío… Me equivocó en un like y… eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, dijo el intérprete de “La bicicleta”, “La gota fría”, “Cuando nos volvamos a encontrar” y “Volví a nacer”, entre otras.

Tras la explicación quedó comprobado que tiene un equipo que se hace cargo de sus redes sociales y que, no fue él el que le dio like a la foto de Piqué con Clara Chía, pero ni eso quita los comentarios que los fans de Shakira le dejaron en redes sociales.