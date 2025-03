Carmen Campuzano busca a Imelda Tuñón; este fue el mensaje que le envió

Tras haber sido cuestionada sobre lo ocurrido entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, Carmen Campuzano rompió el silencio y aseguró que se identifica con lo que pasa en la vida de la joven madre de José Julián Figueroa, y es que la famosa también atravesó diversos problemas de adicciones, llegando a ser separada de sus hijas.

Ahora, una ya rehabilitada Carmen Campuzano decidió ofrecer su apoyo a la ex nuera de Maribel Guardia, pues se acusa que sufre de adicciones a diferentes sustancias, motivo por el que la cantante decidió interponer una denuncia ante las autoridades solicitando que se le cediera la custodia de su nieto hasta que la madre de Juliancito estuviera recuperada.

Luego de que fuentes cercanas a la familia confirmaran que Maribel ofreció ayuda a Imelda Tuñón durante los últimos meses, Campuzano decidió compartir su experiencia con la joven y mostrarle su apoyo, además de ofrecerle soluciones a su problema.

¿Qué le dijo Carmen Campuzano a Imelda Tuñón?

A pesar de que dijo no estar segura de si consume o no sustancias , la también modelo envió un mensaje a la joven madre, recordándole que es una mujer maravillosa y que quizá ahora no lo vea, pero el haberla separado de su hijo era algo sumamente necesario para evitar que el menor fuera expuesto a este ambiente.

La actriz recalcó que es necesario que Tuñón busque ayuda en caso de que sí tenga un problema con las sustancias, asegurando que cualquier persona puede caer en este tipo de adicciones, que realmente son una enfermedad y que la rehabilitación es posible.

Carmen Campuzano finalizó con un mensaje claro, en donde le pide a Imelda que la busque y le asegura que le ofrecerá su ayuda para que pueda salir de sus problemas y recuperar su vida, así como mejorar su relación con Maribel Guardia y poder cuidar del pequeño José Julián.