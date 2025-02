Carmen Campuzano recuerda que vivió la misma historia que Imelda Tuñón; le aconseja que se rehabilite

El conflicto entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia propone un escenario similar al que vivió Carmen Campuzano hace algunos años, cuando atravesaba una etapa compleja en su vida en la que se vio sumergida en el mundo de las adicciones.

En este sentido, la famosa ahora rehabilitada envió un mensaje a la viuda de Julián Figueroa, aconsejándole que acepte la ayuda que se le está ofreciendo, especialmente por el bien de su hijo, ya que la Campuzano también fue separada de sus hijas Daniela y Camila.

¿Qué dijo Carmen Campuzano sobre el conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La famosa recordó que ella perdió el contacto con sus hijas durante un momento a causa de la adicción al alcohol y a la cocaína, por lo que envió un mensaje a la joven madre y a todas aquellas personas que pudieran encontrarse atravesando este tipo de conflictos.

Para las cámaras de Ventaneando, Carmen Campuzano declaró que la decisión de separarla de sus hijas fue la correcta en ese tiempo , especialmente porque los menores de edad se encuentran expuestos de mil maneras al tener a una madre con problemas de adicciones.

“Estás intoxicada, los niños requieren mucho cuidado, mucho amor, y una madre a medias no está padre... Si Imelda está pasando por algo así debe tomar la ayuda, la necesita”, explicó la figura pública, aunque precisó que no puede aseverar que la nuera de Maribel Guardia tenga o no tenga un problema de adicciones.

Campuzano reiteró que el ser separada de sus hijas fue una consecuencia, y que, si a Tuñón le importa a su hijo, deberá rehabilitarse y quererse a sí misma para poder estar en armonía y en equilibrio, y así brindarle lo mejor al pequeño José Julián.

Carmen expuso que es duro que una madre sea separada de sus hijos; sin embargo, agregó que es más difícil aún que un menor de edad se encuentre expuesto a cosas que no debe de ver.