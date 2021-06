¿Caro Mendoza y Aris Cázares terminaron? ¡Fans de Exatlón crean rumores!

Fans de Exatlón México piensan que Aristeo Cázares y Caro Mendoza terminaron su relación amorosa. Te contamos los detalles.

Hace unos meses te platicamos sobre la relación amorosa de Caro Mendoza y Aris Cázares, ¡se veían muy enamorados y felices luego de Exatlón Titanes vs. Héroes! Pero sus fans piensan que ya no están juntos, te contamos los detalles.

Caro Mendoza y Aris Cázares relación amorosa.

Aristeo Cázares y Carolina Mendoza hicieron oficial su noviazgo a través de sus cuentas de Instagram hace unas semanas. Recordemos que Aris participó en la segunda temporada del reality más exitoso de México, mientras que Caro fue atleta de la tercera temporada, no se conocían en persona. No fue hasta la cuarta temporada de Titanes vs. Héroes, que se conocieron...

Caro entró como refuerzo y se hicieron buenos amigos, a Aris le gustaba mucho la forma de ser y pensar de la clavadista y ahí comenzó a sentir cosas diferentes a una amistad, ¡lamentablemente Caro quedó eliminada poco después! Pero en adelante, el “Agui-león” no dejó de mencionarla y de dedicarle todos sus puntos, ¡nuestra querida Caro lo dejó flechado!

No fue hasta que terminó el reality que Aris pudo volver a México y después de varias semanas de convivir ya en el mundo real y no exatlónico, se dieron cuenta de que hacían un gran equipo. Mendoza fue a visitar a Aris a su casa en Veracruz, pero la sopresa se la llevó ella, ¡pues Aris le tenía una cena romántica a la orilla del mar! Y sí, ¡ahí se hicieron oficialmente novios!

¿Aris y Caro terminaron?

Desde que los atletas comenzaron su relación amorosa, habían estado mucho tiempo juntos, a pesar de que Caro es de la Ciudad de México, y él de Veracruz. Se la pasaban compartiendo historias y fotos en sus redes sociales. ¡A todos les encantaba verlos juntos! Pero fans de ambos comenzaron el rumor de que ya terminaron su relación, ¡aunque se les veía muy enamorados!

Un día Aris puso en sus historias de Instagram que no se sentía muy bien, y desde entonces, ¡dejaron de subir momentos juntos! Y también dejaron de dedicarse estados, ¡a todos les pareció muy raro! Y los internautas comenzaron a decir que al parecer los atletas ya habían terminado.

Nuestra querida Caro estuvo en la búsqueda de su boleto para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¡y lo consiguió! Así que está concentrada en ello, ¡muchos piensan que tal vez por eso no se han visto! Pero hasta el momento, ninguno de los dos ha desmetido nada. ¿Será que terminaron momentáneamente?

