Mati VS. Casandra. ¿Cuál es realmente el problema entre ellas?

Mati Álvarez y Casandra Ascencio están en polémica por premio de la copa Exatlón en 2020. Esto fue lo que Mati dijo en Ventaneando.

¿Cuál es la razón por la que Casandra Ascencio y Mati Álvarez están dentro de una polémica? Siempre hemos sabido que ambas atletas han tenido rivalidad, ¡pero hubo algo que se hizo público hace unos días! Te contamos los detalles...

Mati Álvarez VS. Casandra Ascencio. ¿Por qué están peleadas?

Hace un par de días, Christian Anguiano “Yomi”, atleta de Exatlón México y novio de Casandra Ascencio, quien también es participante del reality más importante de México, subió a sus redes sociales un testimonio que impresionó a todos los fans, ¡pues señaló a Mati Álvarez de tener una deuda pendiente con Cas! ¿De qué hablaba?

Resulta que a principios de 2020, terminando la tercera temporada de Exatlón México en la que Mati fue campeona y Casandra quedó en segundo lugar, comenzó la Copa Exatlón, competencia en la que participaron los mejores atletas de varios Exatlones en el mundo. Mati Álvarez tenía los mejores números y pasó fácilmente a la final, y a manera de insentivo para su compañera Casandra, y a pesar de que durante varios meses fueron rivales, “Terminator” le dijo que si llegaba con ella a la final, se repartían el premio...

Mati ganó la copa y quedó su palabra con Cas. Pasaron los meses, Mati cobró el dinero de sus premios y Cas nunca recibió nada. No hubo oportunidad de que platicaran, pues comenzó Exatlón Titanes vs. Héroes en donde ambas participaron, pero terminando el programa, Cas se le acercó a Mati para recordarle sobre su promesa y Mati le dijo que no le daría nada, pues se había enterado de que durante meses “MVP” había estado hablando mal de ella.

Nadie sabía nada, solo los propios compañeros de Exatl´ón, pero con los tweets de Christian Anguiano y capturas de pantalla de Casandra Ascencio, el tema se viralizó en redes sociales. Unos apoyan a una atleta y otros a la otra.

Mati Álvarez habla en exclusiva para Ventaneando sobre el problema con Casandra.

Sobre todo lo publicado por Casandra y Christian en twitter, Mati no dio detalles de mucho y prefirió no entrar en controversia, pero platicó con Ventaneando y rompió el silencio.

Aceptó que ella había hecho ese trato de palabra con Casandra, pero que luego de que se enterara de todo lo que había hablado mal de ella, se arrepintió y decidió no darle nada, pues ella la consideraba amiga. Además, confesó que en la Copa Exatl´ón el único día que perdió que fue contra Cas, se dejó perder para que Ascencio pasara a la final con ella, ¡o sea, que le ayudó!

Regresando a México, comenzó a ver videos de Casandra y personas también le comentaron sobre algunas declaraciones que no le gustaron nada a la poblana. ¡Así que decidió romper su palabra y no darle la mitad del premio a Casandra!

Además, la atleta piensa que en los tres campeonatos que ganó ya, (tercera temporada, Copa Exatlón y cuarta temporada), nadie le regaló nada, todo fue con esfuerzo, dedicación y talento, ¡así que no se siente mal de haber roto su palabra!

¿Ustedes qué opinan?

