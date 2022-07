El caso de Coco Levy podría tener un desenlace inesperado.

Coco Levy se encuentra metido en tremendo lío luego de que la actriz Danna Ponce acudiera a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para presentar una denuncia en contra del hijo de Talina Fernández por acoso sexual.

Danna Ponce acudió a la fiscalía para denunciar a Coco Levy por acoso.

“A mí me interesa que pague las consecuencias y lo refundan en la cárcel, donde merece estar. ¿Creen que no tengo miedo de haber hablado? Claro que tengo miedo”, declaró la joven, asegurando que Coco le tocó los pechos y le dio un beso en la comisura de los labios.

Coco Levy se defiende

Tras las declaraciones de la joven, Levy rompió el silencio y publicó un video donde reveló que iniciará acciones legales para defenderse y que “la verdad se imponga sobre la calumnia”.

“Siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre. Una persona hizo acusaciones falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida”, reviró Coco Levy.

Surgen más víctimas

Sin embargo, más víctimas han salido a contar sus propios testimonios, tal es el caso de Regina Keller, quien contó a VLA que sufrió manipulación por parte del directivo de Videocine.

“Yo a Coco lo empecé a visitar hace como seis años y me decía ‘tienes que ser una demonia’. Para mí fue muy incómodo, me puso pegada a la pared y me plantó un beso. Mi proceso con Coco ha estado lleno de manipulación; emocional y mentalmente sí es un abuso”, dijo a las cámaras de Venga la Alegría.

Otro testimonio anónimo también contó a Venga la Alegría todo sobre su experiencia conviviendo con Coco Levy.

“Coco Levy se vende como una persona con mucho poder. Me sentó, cerró la puerta y me dijo que de qué sería capaz. Me dijo que necesitaba ver algo más arriesgado; sacó las fotos de una chava desnuda. Yo me sentía muy sacada de onda. Se me acercaba demasiado y mi instinto fue hacerme para atrás. Me pidió una segunda cita, pero obvio no asistí", contó.

En las últimas horas, la actriz María Bobadilla Olvera se sumó a Danna Ponce y denunció formalmente al productor cinematográfico, quien la habría violentado hace cuatro años.