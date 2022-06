VIDEO: Víctimas de Coco Levy cuentan sus historias de supuesto acoso.

Luego de que Danna Ponce denunció a Coco Levy por supuesto acoso sexual en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, más víctimas han salido a contar sus propios testimonios.

Cathe López cuenta que pasó un momento muy difícil en su vida.

Tal es el caso de Regina Kaller, quien contó a VLA que sufrió manipulación por parte del directivo de Videocine.

“Yo a Coco lo empecé a visitar hace como seis años y me decía ‘tienes que ser una demonia’. Para mí fue muy incomodo, me puso pegada a la pared y me plantó un beso. Mi proceso con Coco ha estado lleno de manipulación; emocional y mentalmente sí es un abuso”, dijo a las cámaras de Venga la Alegría .

La joven asegura que Coco Levy hablaba mal de su hermana Mariana Levy, confirmando la versión de Danna Ponce: “Ella tenía a todos donde quería porque era un demonio”.

Otro testimonio anónimo también contó a Venga la Alegría todo sobre su experiencia conviviendo con Coco Levy.

“Coco Levy se vende como una persona con mucho poder. Me sentó, cerró la puerta y me dijo que de qué sería capaz. Me dijo que necesitaba ver algo más arriesgado; sacó las fotos de una chava desnuda. Yo me sentía muy sacada de onda. Se me acercaba demasiado y mi instinto fue hacerme para atrás. Me pidió una segunda cita, pero obvio no asistí", contó a este programa.

Coco Levy se defiende de las acusaciones

El pasado miércoles 29 de junio, Coco Levy publicó un video en sus redes sociales para expresar su postura ante la polémica.

El directivo de Videocine negó que acosó a Danna Ponce y también confirmó que procederá legalmente para limpiar su nombre.

“Siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre”, dijo en sus redes.

