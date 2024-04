Estos son los casos más impactantes de Acércate a Rocío

Casos de amantes, de hijos desagradecidos, de viudas libertinas, de maltrato a adultos mayores... Revive los casos más impactantes de Acércate a Rocío celebrando su segundo aniversario.

La otra mujer de mi papá nos quitó todo

Rocío presentó el caso de Monserrat, quien asegura que desde que su papá se casó con Ivette les dejó de dar dinero, a ella y a su hermana, para que pudieran seguir estudiando. Incluso, las echó de su casa para que su nueva esposa viviera con él. La mamá de Monserrat asegura categóricamente que le dieron agua de calzón a su ex pareja.

La otra mujer de mi papá nos quitó todo. | Programa 19 de octubre 2022 [VIDEO] Montse vino a contarnos su problema. Su papá y la nueva pareja de él las corrieron de la casa a ella, su madre y su hermana. Echaron sus cossas a la calle.

La viuda de mi hijo es una libertina

Leticia busca la ayuda de Rocío porque su nuera es una sinvergüenza; asegura que no le guardó ni un mes de luto. A Teresa la llaman ‘la viuda sinvergüenza', pero no le importa pues tiene derecho a rehacer su vida. Jorge quiere que Teresa se largue de su casa por faltarle a la memoria de su hijo. Leticia amenaza a Teresa con quitarle a sus hijos... ¿lo logrará?

La viuda de mi hijo es una libertina. | Programa 7 de noviembre 2022 [VIDEO] Leticia está muy molesta con la viuda de su hijo porque cree que es una mujer que no tiene vergüenza por no respetar el luto de su hijo y tener un nuevo novio.

Usa a mi sobrina para mantener al amante

¡Inaudito! Verónica no soporta que su hermano siga manteniendo a Maricela, su ex, cuando ella ya vive con alguien más en la misma casa que compartía con él. Aunque Octavio sorprendió a Maricela con otro hombre en la cama, no lo deja ver a su hija a menos que le de todo lo que pide. Carolina, hija de Maricela y Octavio, revela que Maricela amenaza con meter a su papá a la cárcel si ella se va a vivir con él; Carolina ha pensado quitarse la vida, pues su madre y su nueva pareja la violentan de distintas maneras.

Usa a mi sobrina para mantener al amante. | Programa 8 septiembre 2022 [VIDEO] Verónica está muy molesta. Su hermano Octavio tiene un gran problema y no ha podido ver a su hija Caro porque Maricela le pide cada vez más dinero.

La hizo pasar por loca para quitarle su casa

Laura expone un terrible caso de abuso contra adultos mayores. Revela que Katerine fue capaz de meter a su mamá en un asilo y la hizo pasar por loca para quedarse con sus propiedades y más; dice que ni ella ni su esposo le regresarán nada a su mamá porque ella compró la casa y el departamento lo obtuvo de herencia. Margarita no se explica por qué su hija la trata tan mal. Rocío no dudará en poner en su lugar a quien maltrate a los adultos mayores.

La hizo pasar por loca para quitarle su casa. | Programa 9 junio 2023 [VIDEO] Laura está muy indignada porque descubrió que la hija de su vecina le quitó su casa y la metió a un asilo con puros engaños y diciendo que está loca.

Mis hijas se creen la gran cosa

Jazmín acude a Rocío porque sus hijas se sienten ‘hechas por la mano de Dios’ y la humillan cada que pueden; quiere ayudarlas a poner los pies en la tierra y asegura que no está dispuesta a que la sigan negando. Las hijas de Jazmín dicen que se avergüenzan de su mamá por conformista y mediocre. Además sentencian que su mamá les tiene envidia. Pero eso no es todo, pues el padre de ellas también asegura que sus hijas se avergüenzan de él.