Revelan castigo a Chyno Miranda tras escapar de clínica de rehabilitación.

La salud de Chyno Miranda es un tema que ha generado preocupación en los últimos meses después de que se diera a conocer que había sido internado en un nosocomio de Venezuela y por las declaraciones de su excompañero y amigo Nacho.

¡VAYA MANOSEADA! Chyno Miranda opina sobre en incidente en el que una fan tocó sus ‘partes íntimas’ durante un show.

¿Qué le pasó a Chyno Miranda? En septiembre de 2021, el cantante anunció su retiro temporal de los escenarios debido a las secuelas que le dejó la COVID-19, una de ellas fue la encefalitis periférica, por la cual tuvo que ser inducido al coma; sin embargo, un año más tarde, el cantante sufrió una neuropatía periférica, que le quitó el habla y la movilidad.

También se divorció y perdió la custodia de su hijo. Actualmente se encuentra internado supuestamente para superar algunos problemas de adicción; sin embargo, se sabe que recientemente quiso huir de la clínica de rehabilitación, pero este hecho le salió caro, pues habría recibido una fuerte sanción.

¿Chyno quiso escapar de una clínica de rehabilitación?

De acuerdo con Chisme No Like, el cantante que se encuentra internado en una clínica de Venezuela bajo condiciones inhumanas intentó escapar el pasado fin de semana, pero no logró su cometido y fue atrapado.

Te puede interesar: Revelan detalles de la salud de Chyno Miranda.

“El sábado en la tarde se escapó y logró llegar hasta cinco casas y lo agarraron porque tiene problemas para caminar… Está desesperado, está llorando todas las noches porque quiere ver a su hijo, porque Natasha (exesposa de Chyno) no le ha hecho un solo FaceTime”, revelaron los conductores de Chisme No Like Javier Ceriani y Elisa Beristain.

“Realmente la situación es paupérrima, de la clínica que cobran 1300 a 1500 dólares por mes, aquí el problema es que Chyno está bajo persona que no son ni siquiera psicólogos, son coachs. No hay aire acondicionado, no hay ventiladores”, añadieron.

Este fue el castigo que recibió el cantante

De acuerdo con Javier Ceriani, Chyno tendrá que cumplir como castigo con una “cuarentena negra”, en la cual tiene prohibido hablar con sus compañeros, también le disminuirán las porciones de alimento, y no podrá recibir visitas.

De acuerdo con los conductores, su prima Yarubay Zapata Pérez tiene pensado mantenerlo recluido y es probable que lo cambie de clínica antes de Navidad, incluso, ya lo habría hecho grabar un video para mostrarle a Lucca y al mundo entero que se encuentra bien.