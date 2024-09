Cazzu regresa a la música, ¿lanzará tiradera contra Nodal?

Después de varios meses alejada de las redes sociales y de la música, Julieta Emilia Cazzuchelli ( Cazzu ) está lista para volver a la escena musical y lo hará con una nueva canción que contará con la colaboración de Santa Fe Klan.

¿Cómo fue para Cazzu separarse de Nodal? La ‘Nena Trampa’ declaró al programa “¡FA!” que borró todo rastro de su relación con Christian Nodal para proteger su paz mental y concentrarse en su bienestar y el de su hija, Inti.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada”, confirmó Julieta Emilia Cazzuchelli.

La cantante argentina explico cómo se sintió al ser el centro de atención por su vida privada y se responsabilizó por sus decisiones: “Me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”.

Cazzu también mencionó que decidió alejarse de las redes para no involucrarse en escándalos y proteger su estabilidad mental y emocional: “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí, hablando con ustedes y estoy bien”, agregó.

“Desde hace dos meses me saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, recalcó la ‘Nena Trampa’.

¿Cazzu vuelve a la música?

Recientemente se dio a conocer que la cantante argentina volverá a la música con una nueva colaboración con Santa Fe Klan. Cabe mencionar que esta no será la primera colaboración entre ambos, pues en 2023 estrenaron el tema “Tú y Tú” junto a Los Ángeles Azules.

Para Cazzu, la colaboración con Santa Fe Klan será clave, pues su carrera ha estado detenida desde que se separó de Christian Nodal, pero eso también implicará su regreso a las redes sociales tras varios meses de ausencia.

¿Habrá tiradera contra Nodal?

Hace unos días, Cazzu dio un pequeño concierto en TikTok en donde dejó ver algunas canciones que sus fans interpretaron como una tiradera para Christian Nodal.

“¿Por qué tapar con besos lo que tú solito desbarataste?/ no quieras salir ileso con tu p—to desastre/ Ya no quiero hablar y no quiero amenazarte/ Lo voy a besar como te besaba / Lo voy a tocar como te tocaba y lo voy a ser mío / Vas a aprender por la mala / Muy mala”, dice la letra de su canción Mucha Data.