Cazzu revela el infierno que ha sido para ella separarse de Nodal

El nombre de Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) ha sonado con fuerza desde que se confirmó el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes hace unas semanas sorprendieron a propios y extraños al contraer matrimonio de forma repentina, pero ¿cómo ha estado la ‘Nena Trampa’? Ella misma lo revela.

En una reciente entrevista para el programa “¡FA!”, la trapera decidió romper el silencio y explicar los motivos de su ausencia, así como el por qué decidió borrar todo rastro de su relación pasada con Christian Nodal.

Cabe mencionar que, desde su separación del cantautor sonorense, Cazzu decidió alejarse del ojo público, desactivó sus redes sociales y se concentró en su hija y en su carrera profesional.

¿Por qué borró sus fotos con Nodal?

En la entrevista, la ‘Nena Trampa’ declaró que borró todo rastro de su relación con Christian Nodal para proteger su paz mental y concentrarse en su bienestar y el de su hija, Inti.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada”, confirmó Julieta Emilia Cazzuchelli.

La cantante argentina explico cómo se sintió al ser el centro de atención por su vida privada y se responsabilizó por sus elecciones: “Me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”.

¿Por qué Cazzu se alejó de las redes? Cazzu también mencionó que decidió alejarse de las redes para no involucrarse en escándalos y proteger su estabilidad mental y emocional.

“Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien”, agregó.

“Desde hace dos meses me saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, recalcó la ‘Nena Trampa’.

¿No se enteró de la boda de Nodal y Ángela Aguilar?

Cazzu aseveró que “no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo” y reflexionó sobre cómo ha aprendido a lidiar con la atención pública.

“No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, lo que deja entrever que posiblemente no sepa que Christian Nodal ya se casó con Ángela Aguilar.