Cazzu dedica esta canción a Nodal durante su regreso al escenario

El regreso de Cazzu a los escenarios ha sido foco de noticia en las últimas horas pues la rapera argentina causó emoción entre muchos de sus fans, quienes se mostraron felices al verla nuevamente en los escenarios tras formar parte de una polémica internacional debido a su ruptura con el mexicano Christian Nodal.

A pesar de que la cantante decidió no hablar públicamente sobre el tema hasta hace algunas semanas, la mayoría del público demostró apoyarla llenándola de comentarios positivos, aunque fueron sus seguidores más fieles quienes aseguraron que Cazzu mandó una gran indirecta a Nodal en su primera presentación de regreso en los escenarios.

La canción que Cazzu le dedicó a Nodal en su regreso a la música

La canción que Cazzu le habría dedicado a su ex es la llamada ‘Mucha Data', sencillo que salió a la luz hace algunos años en el 2019, pero que quedaría perfectamente para la situación que la Nena Trampa está viviendo actualmente.

De acuerdo con sus fans, durante la presentación de este tema la argentina iluminó el escenario con luces verdes, uno de los colores favoritos de Nodal pues el mexicano lo ha utilizado en sus presentaciones a lo largo de su carrera, pero aún más durante el tour ‘Forajido', el cual tuvo lugar mientras tenía una relación con la rapera.

A pesar de que esta canción fue lanzada mucho antes de que Cazzu y Nodal se conocieran e iniciaran su romance, algunos seguidores de la famosa aseguran que existen frases que describirían todo lo que la artista vivió con el exponente del regional mexicano.

‘Mucha Data’ es una canción que forma parte del álbum Error 93 y que actualmente ha vuelto a cobrar fuerza por toda la polémica existente alrededor de la expareja, especialmente por una de las frases del sencillo “Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Ya lo probé, lo descarté: no era pa’ tanto. Me lo robé, lo secuestré, perdió el encanto”, la cual se ha hecho viral.