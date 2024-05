Cazzu da pistas sobre la razón de su ruptura con Christian Nodal

Ha pasado una semana desde que Christian Nodal confirmó su separación de Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu), quien es la madre de su única hija, Inti. Los motivos siguen siendo desconocidos, pues lo único que dijo el cantante es que cada uno había tomado diferentes caminos.

Sin embargo, mucho se ha especulado en torno a su separación, incluso se dijo que Christian Nodal le habría sido infiel durante una de sus giras, también que gente cercana a Cazzu le habría robado y que la ‘Nena Trampa’ le habría cachado mensajes con Belinda.

Hasta el momento ninguno de los dos ha aclarado lo sucedido, pero se espera que pronto puedan hacerlo. Dicho lo anterior, al parecer Cazzu ya dio algunas pistas sobre su truene con Christian Nodal.

¿Cazzu se mudó de casa?

A pesar de que Cazzu todavía conserva en sus redes sociales una fotografía con Nodal, la ‘Nena Trampa’ desea darle vuelta a la página; por ello, ha decidido mudarse de la casa que compartió con el cantautor sonorense durante su romance.

La cantante argentina se dio a la tarea de buscar un nuevo hogar para ella y su hija. Cazzu escribió “nuevos comienzos” junto con un corazón vendado. En la postal aparece una mujer cargando a la pequeña Inti a las afueras de una habitación blanca, con adornos y muebles infantiles, lo que deja entrever que ya dejó la casa que compartió con Christian Nodal.

¿Cazzu dio pistas de su rompimiento con Christian Nodal?

Días antes de que se confirmara su rompimiento con Nodal, Cazzu publicó en su cuenta de “X” un enigmático mensaje: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de or...”.

lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 16, 2024

¿Cómo lo tomaron sus fans? La publicación de Cazzu no pasó desapercibida, sobre todo después de que Nodal anunciara su separación. Es por eso que sus seguidores la llenaron de halagos, a diferencia de Nodal, a quien no bajaron de feo.

“En nombre de todos los mexicanos que moriríamos y daríamos una extensión del cuerpo por estar contigo como pareja, me disculpo. Qué vergüenza que no puedo llegar a cumplir tus expectativas, ni palabras para describir tu belleza, te sobra todo, eres perfecta”, “Ellos (los feos) luego se sienten superiores y guapos, mientras te bajan la autoestima. Cazzu, eres hermosa, no digas esas cosas”, fueron algunos de los comentarios.