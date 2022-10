VIDEO: Cazzu da prueba que estaría embarazada tras casi desmayarse en el escenario.

Christian Nodal y Cazzu continúan dando de qué hablar entre la prensa y sus fanáticos, pues su relación sentimental está enterneciendo a todos.

¡EN EXCLUSIVA! Los proyectos de Nodal y su tatuaje de Belinda.

Los cantantes no ocultan su amor, pues se les ha visto juntos en alfombras rojas, vacaciones por Argentina y hasta besándose en conciertos sin importar la presencia de la prensa.

Sin embargo, el noviazgo podría escalar a otro nivel, luego del curioso incidente que protagonizó la rapera arriba del escenario.

Te puede interesar: ¿Cazzu está con Christian Nodal por interés? Esto se sabe de la relación .

Cazzu casi se desmaya en pleno escenario

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, se encuentra en medio de su gira Nena Trampa Tour cantando los temas favoritos de sus fanáticos.

Sin embargo, la rapera llamó la atención en su reciente concierto de Rosario, Argentina, pues en un momento optó por sentarse en una silla tras un mareo. La cantante latina sentía que se desmayaba, por lo que continuó el show sentada.

Cazzu fue muy honesta con el público asistente al concierto, asegurando que no se sentía nada bien. La argentina sacó el espectáculo adelante pese a su estado de salud y pronunció el siguiente mensaje.

"¿Cuándo me han visto sentada en una silla en el show?, en ningún lado, pero tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltando ahí con ustedes porque siento que me mareo y es importante terminar el show. El equipo no se asuste, vamos a terminar el espectáculo, y si me desmayo, les juro que voy a despertar, entonces me esperan a que yo me despierte y terminamos el concierto”, declaró.

Los fans de Cazzu comenzaron a preguntarle si estaba embarazada, pero ella aprovechó para bromear sobre su situación y se hizo tendencia en redes sociales al sospechar que Christian Nodal podría convertirse en papá.

También te puede interesar: Cazzu revela todo sobre su noviazgo con Christian Nodal.

Cazzu desata dudas ¿está embarazada? pic.twitter.com/l58fE3JVRu — Lo + viral (@VideosVirales69) October 17, 2022