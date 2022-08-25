¿Cazzu está con Christian Nodal por interés? Esto se sabe de la relación.

La relación entre Cazzu y Christian Nodal parecía ir viento en popa hasta que hace unos días se filtró un video en el que la cantante argentina aparece con otro hombre que no es el cantante sonorense, lo que desató una ola de rumores en torno a una posible infidelidad de la 'Nena trampa'.

Desde que Nodal inicio su relación con la ‘Nena trampa’, Cazzu ha acaparado los reflectores gracias a su gran talento, pero sobre todo por el romance que sostiene con el cantautor mexicano, quien en febrero pasado confirmó su ruptura con Belinda.

Mucho se ha hablado de la nueva pareja desde que fueron captados tomados de la mano por las calles de Guatemala que, si se van a ir a vivir juntos a Argentina, que están arreglando todo para su boda, incluso, que la ‘Nena Trampa’ estaría embarazada del intérprete de “Botella tras botella”.

Lo cierto es, que hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar ni desmentir su romance; sin embargo, los hechos hablan por sí solos, de ahí que se les haya visto en situaciones sumamente comprometedoras, siendo la más reciente el video que se filtró en donde Nodal le dice “te amo” a la argentina.

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Pero en los últimos días, Cazzu no ha dejado de acaparar los diferentes medios con sus declaraciones en las que habló de su fugaz romance con Bad Bunny y donde también aseguró que aceptaría una cena romántica con Maluma, pero también por el video donde aparece con aparentemente el artista Mora en Miami y a quien le dice “te amo, baby”, lo que dejaría entrever que no está tan enamorada de Nodal como parece.

¿Cazzu está con Nodal por interés? Sin duda alguna, Cazzu se ha convertido en una de las artistas más mediáticas del momento desde que sale con Nodal, quien recientemente publicó en sus historias de Instagram un video donde se le ve recorriendo las carreteras de Argentina, el cual desató especulaciones de que se encuentra de visita en el país sudamericano para ver a su novia.

Sin embargo, una reconocida vidente dejó entrever que posiblemente Cazzu esté con Nodal por interés: “(Nodal) está enamoradísimo. A Cazzu no la veo tan enamorada, ella de él, pero él de ella sí. Ella se volvió el colchón de Belinda; al momento en que Nodal pasa a la depresión y todo, se engancha de Cazzu. Cazzu no está muy enganchada de él, pero sí de los billetes”, declaró la pitonisa.

