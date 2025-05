Cazzu no aprueba ataques contra Ángela Aguilar y descarta colaboración con Belinda

Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) se encuentra en la Ciudad de México para promocionar su gira “Latinaje en Vivo”, la cual llegará a nuestro país en octubre de 2025.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la trapera contó su sentir al estar en México y aseguró que “estoy feliz. No es mi primera vez, siemrpe vengo y la gente me trata muy bien”.

¿Cazzu deja que Inti conviva con Nodal?

Cazzu también habló de lo importante que es su hija conviva con su padre, Christian Nodal, en medio de su visita a México: “Yo pienso que es muy importante para mí, sobre todo nosotros que estamos tan expuestos y nuestras vidas son tan conocidas por la gente, a pesar de que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas y que no están pasando, más allá de los sentimientos y de las cosas que pueden estar mal o lo que sea, siento que para mí es importante que yo no le puedo negar su identidad a mi hija, digamos”.

De igual forma, Cazzu negó tener problemas con Nodal por la custodia de Inti: “Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible, en verdad”.

¿Cazzu no quiere que Inti conviva con Ángela Aguilar? Al respecto, ‘La Nena Trampa’ dijo respetar la vida personal de Christian Nodal y negó haber evitado que Inti se encuentre con Ángela Aguilar.

“Eso tampoco es cierto, la vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso, esa es la vida de él y él es su papá, y tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a mi vida, él también los tiene”, agregó.

¿Qué dijo sobre el hate que ha recibido Ángela Aguilar?

Cazzu dijo que el tema de Ángela Aguilar es complicado, sobre todo por el impacto mediático que se ha generado tras su boda con Nodal: “Sí, por supuesto, es muy difícil porque también yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, no lo apoyo en absoluto, siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones...”.

“Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco, lo que sí me parece es que las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija nada más, y mis derechos, y que no se me nieguen mis derechos, ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral y esas son cosas que son meramente de su papá y mías, y después todo lo demás no me importa”, aseguró.

¿Haría un dueto con Belinda?

Cazzu fue cuestionada sobre una posible colaboración con Belinda; sin embargo, la argentina fue contundente y dijo: “Yo las respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco mucho, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia (Os) y en algún momento crucé mensajes con Danna, pero esas cosas siento que se dan cuando puedo conocer a las personas”.

Por último, Cazzu descartó una colaboración con Belinda para no alimentar el “morbo”: “Kenia me parece un amor, con ella sí he podido tener un poco más de relación, pero siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien”.