  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿"Cazzualidad" o boda? Se le ve a Nodal y a Cazzu visitando algunas iglesias.

Christian Nodal y Cazzu ya planean boda, medios revelan algunos detalles de la que podría ser su unión matrimonial. Te contamos en las fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Nodal y Cazzu con lentes.jpg
Nodal y Cazzu con de rojo sala.jpg
Nodal y Cazzu embarazados.jpg
Nodal y Cazzu con los lideres.jpg
cazzu-nodal-fotos-embarazo-embarazada.jpg
Cazzu y Nodal verde.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo (2).jpg
Cazzu y Nodal serán papas.jpg
Cazzu y Nodal primera foto juntos.jpg
Cazzu y Nodal prensa.jpg
Cazzu y Nodal papas.jpg
Cazzu y Nodal nena trampa.jpg
Cazzu y Nodal enamorados.jpg
Cazzu y Nodal embarazo.jpg
Cazzu y Nodal de rojo.jpg
Cazzu y Nodal con la prensea.jpg
Cazzu y Nodal avion.jpg
Cazzu y Nodal argentina.jpg
Cazzu fotos embarazada (9).jpg
cazzu pink.jpg
Cazzu fotos embarazada.jpg
Cazzu fotos embarazada (5).jpg
Cazzu fotos embarazada (6).jpg
Cazzu fotos embarazada (7).jpg
Cazzu fotos embarazada (8).jpg
Cazzu fotos embarazada (2).jpg
/
Nodal y Cazzu con lentes.jpg
Nodal y Cazzu con de rojo sala.jpg
Nodal y Cazzu embarazados.jpg
Nodal y Cazzu con los lideres.jpg
cazzu-nodal-fotos-embarazo-embarazada.jpg
Cazzu y Nodal verde.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo (2).jpg
Cazzu y Nodal serán papas.jpg
Cazzu y Nodal primera foto juntos.jpg
Cazzu y Nodal prensa.jpg
Cazzu y Nodal papas.jpg
Cazzu y Nodal nena trampa.jpg
Cazzu y Nodal enamorados.jpg
Cazzu y Nodal embarazo.jpg
Cazzu y Nodal de rojo.jpg
Cazzu y Nodal con la prensea.jpg
Cazzu y Nodal avion.jpg
Cazzu y Nodal argentina.jpg
Cazzu fotos embarazada (9).jpg
cazzu pink.jpg
Cazzu fotos embarazada.jpg
Cazzu fotos embarazada (5).jpg
Cazzu fotos embarazada (6).jpg
Cazzu fotos embarazada (7).jpg
Cazzu fotos embarazada (8).jpg
Cazzu fotos embarazada (2).jpg
Nodal y Cazzu con lentes.jpg
Nodal y Cazzu con de rojo sala.jpg
Nodal y Cazzu embarazados.jpg
Nodal y Cazzu con los lideres.jpg
cazzu-nodal-fotos-embarazo-embarazada.jpg
Cazzu y Nodal verde.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo (2).jpg
Cazzu y Nodal serán papas.jpg
Cazzu y Nodal primera foto juntos.jpg
Cazzu y Nodal prensa.jpg
Cazzu y Nodal papas.jpg
Cazzu y Nodal nena trampa.jpg
Cazzu y Nodal enamorados.jpg
Cazzu y Nodal embarazo.jpg
Cazzu y Nodal de rojo.jpg
Cazzu y Nodal con la prensea.jpg
Cazzu y Nodal avion.jpg
Cazzu y Nodal argentina.jpg
Cazzu fotos embarazada (9).jpg
cazzu pink.jpg
Cazzu fotos embarazada.jpg
Cazzu fotos embarazada (5).jpg
Cazzu fotos embarazada (6).jpg
Cazzu fotos embarazada (7).jpg
Cazzu fotos embarazada (8).jpg
Cazzu fotos embarazada (2).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado