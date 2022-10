Cazzu pasa su tiempo libre con un hombre que no es Christian Nodal.

La pareja conformada por Cazzu y Christian Nodal se ha convertido en una de las más mediáticas del momento y no es para menos ya que ambos son muy talentosos, de ahí que todo el mundo se mantenga al pendiente de cada paso que dan.

Tras una serie de dimes y diretes, el cantautor mexicano y la cantante argentina decidieron confirmar su romance, el cual no ha estado exento de polémicas. Hace unos días la ‘Nena Trampa’ encendió las alarmas después de revelar en pleno concierto que no se sentía bien, lo que desató rumores de un posible embarazo.

“¿Cuándo me han visto sentada en una silla en el show?, en ningún lado, pero hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltado ahí con ustedes porque siento que me mareo y es importante terminar el show, el equipo no se asuste vamos a terminar el espectáculo y si me desmayo les juro que voy a despertar, entonces me esperan a que yo me despierte y terminamos el concierto”, dijo la trapera.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que Julieta Emilia Cazzuchelli se sintió mal y tuvo que continuar su concierto desde una silla. Sin embargo, una nueva polémica ha surgido después de que se revelara que la argentina pasa tiempo con un hombre que no es Christian Nodal.

Cazzu pasa tiempo con otro hombre que no es Nodal

Se viralizó en redes sociales la imagen de Cazzu junto a un hombre, que por cierto no es el intérprete de “Vivo en el 6”. La imagen se filtró en Twitch donde el streamer Unicornio mostró por error la fotografía en donde la argentina aparece con otro hombre.

El creador de contenido metió la pata y al mostrar la foto dijo: “Creo que esto no lo tenía que mostrar”. En la foto aparece la cantante de Trap al lado de Trueno.

vieron lo que paso en el stream de unicornio?? alta juntada trueno y cazzu 😮‍💨

¿Quién es Trueno? Es probable que el nombre de Trueno no diga mucho, sobre todo en México, no obstante, el joven es toda una celebridad en Argentina, país de donde es originaria Cazzu. Trueno es un famoso cantante argentino, aunque no con los mismos reflectores que Julieta Emilia o Christian Nodal, pero que de a poco se ha abierto paso en el mundo musical.

Luego de la filtración no se descarta que Cazzu esté preparando una colaboración con Trueno. Por el momento ninguno de los dos ha confirmado que estén trabajando en algo, mientras que en sus redes sociales tampoco existe algún indicio o pista, así que habrá que estar muy al pendiente de sus redes.