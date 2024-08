Cazzu reaparece de polémica manera mientras Nodal y Ángela Aguilar siguen de luna de miel

Ahora que Christian Nodal y Ángela Aguilar se han convertido en marino y mujer, las miradas se han postrado sobre Julieta Emilia Cazzuchelli ( Cazzu ), con quien el sonorense procreó una hija, Inti.

Mientras la pareja del regional mexicano se encuentra disfrutando de su luna de miel, la ‘Nena Trampa’ ha sido captada disfrutando de una noche de fiesta con algunos de sus amigos más cercanos.

¿Cazzu está triste?

Después de su rompimiento con Christian Nodal, Cazzu anunció que se tomaría un descanso de las redes sociales para sanar su corazón y enfocarse en su carrera profesional y en su hija, alejada del escrutinio público y la controversia que generó el romance de su ex con Ángela Aguilar.

Desde entonces, se han filtrado diversas imágenes de Cazzu; en algunas de ellas se le ve triste y su semblante no es el mismo de antes, lo que demuestra que no la está pasando nada bien. No obstante, muchos aseguran que está fingiendo fortaleza por el bien de su hija Inti.

¿Cazzu se fue de fiesta? En redes se filtró un video que dura apenas unos cuantos segundos y muestra a Cazzu desbordando felicidad, cantando y bailando en un antro al ritmo de la música de Rauw Alejandro.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

La publicación no pasó desapercibida entre los fans de la ‘Nena Trampa’, quienes llenaron la publicación de comentarios de apoyo, incluso elogiaron a la cantante argentina y le expresaron su alegría por verla feliz de nuevo.

Para los fans de la cantante, el regreso de Cazzu a la vida social es un renacer para ella, pues tras su separación de Christian Nodal el pasado 23 de mayo, esta sería la primera vez que se le ve sonriendo y disfrutando del momento.

¿Cazzu no eliminó todas las fotos de Nodal?

Cazzu finalmente tomó la decisión que muchos esperaban, eliminar las fotografías en las que aparecía con Christian Nodal. Sin embargo, la cantante argentina decidió mantener una imagen en su perfil de Instagram.

La trapera sigue conservadndo la publicación del 14 de septiembre de 2023, día en que nació su hija Inti. La foto muestra las manos de Cazzu y Nodal junto a la de su pequeña hija.