Cazzu desata rumores de un nuevo romance por esta prueba

Después de varios meses de ausencia a consecuencia del rompimiento con Christian Nodal, Julieta Emilia Cazzuchelli ( Cazzu ) regresó a los escenarios y lo hizo de la mejor manera en el Buenos Aires Trap.

La ‘Jefa del Trap’ cautivó a propios y extraños con una presentación llena de energía y talento. Recordemos que Cazzu hizo una pausa en su carrera desde septiembre de 2023 cuando se convirtió en madre de Inti, la pequeña que concibió junto a Christian Nodal.

En su presentación ‘La Nena Trampa’ dejó en claro que su maternidad y el rompimiento con el cantautor sonorense no mermó su carrera artística ni mucho menos su enorme talento.

¿Cazzu le mandó una indirecta a Nodal? Durante su show, la ‘Jefa’ lució su espectacular figura y en un momento no dudó en declarar que estaba soltera, lo que desató la locura de sus fans.

“Para mí es un placer volver a los escenarios... Yo estoy soltera ¿Y vos?... Me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, dijo la trapera argentina.

Cazzu interpretó el tema “Mucha Data”, el cual incluye una frase contundente que muchos interpretaron como una indirecta para Christian Nodal y Ángela Aguilar. “Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, por ello, los internautas reaccionaron con mensajes como: “Despertaron a la jefa”, “Y full color verde, directa la indirecta”, “Qué chin... se escuchó el ‘yo no peleo por cuero, mami, quédate con él’”.

¿Cazzu tiene nuevo galán?

Después de su exitoso regreso a los escenarios, Cazzu publicó en sus redes sociales un regalo que le hicieron y que no pasó desapercibido para sus fans, quienes aseguraron que se lo dio su nuevo galán.

En la imagen que Cazzu compartió en sus historias aparece un ramo de flores, así como dos vasos con elementos brillantes. En uno se lee el nombre de Cazzu y en otro el de Inti.