Cazzu comparte polémica indirecta a Nodal en su regreso al escenario

Cazzu se ha visto envuelta en una gran polémica tras separarse de Christian Nodal, pues a pocas semanas de hacer pública su ruptura el famoso contrajo matrimonio con Ángela Aguilar. En este triángulo amoroso la rapera argentina se ganó el cariño del público por mostrarse tranquila y madura, sin hablar mucho del tema y enfocada en su maternidad.

Recientemente, la Nena Trampa volvió a los escenarios con un nuevo proyecto musical que surge después de un año de ausencia, cosa que tiene emocionados a todos sus seguidores, quienes aseguraron que, en su primera presentación, Cazzu envió un fuerte mensaje a su expareja, esto a modo de indirecta con una de sus canciones.

La supuesta indirecta que Cazzu mandó a Nodal durante su concierto

Julieta Cazzuchelli se presentó en el festival de trap que tuvo lugar en Buenos Aires Argentina con un mensaje en donde dijo que se encontraba soltera y que ella misma debía hacerse promoción. Algunos de sus fans interpretaron esta frase como una indirecta hacia el forajido, y muchos comenzaron a entonar palabras en contra del mexicano.

“Para mí es un placer volver a los escenarios... Yo estoy soltera ¿Y vos?... Me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, compartió la famosa ante una multitud que coreaba su nombre y le dio la bienvenida a la industria musical.

Este mensaje fue compartido en medio de una supuesta crisis que atraviesa Christian Nodal pues se rumora que sus presentaciones no han contado con el éxito esperado y que el joven mexicano atraviesa un momento difícil en su carrera.

Mientras tanto, los seguidores de Cazzu la llenaron de halagos en su regreso a los escenarios y también la felicitaron por lucir una figura espectacular con un atuendo al que llamaron ‘el vestido de la venganza’, pues muestra seguridad y sensualidad, además de que ha regresado con fuerza luego de darse un tiempo a solas para superar lo ocurrido en su vida personal.