Cazzu rompió el silencio y desmintió lo dicho por Ángela Aguilar

Ventaneando tuvo acceso a la entrevista exclusiva que Cazzu tuvo con Luzu TV, donde aprovechó para romper el silencio y desmentir lo dicho por Ángela Aguilar, quien dijo que su romance con Nodal surgió hace ya tiempo, además de que nadie salió lastimado y todos los involucrados tenían conocimiento de su relación.

¿Qué dijo Cazzu? “Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite a esto, de decir: ‘Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto’. Existió la pregunta ¿hay alguien más? Fue no”, dijo Cazzu.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios que fue a través de redes y cosas. Me sorprendí obviamente porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces, entonces, primero pensé que no era, resultó que sí y, bueno, fue una gran sorpresa obviamente”, agregó.

“No hice nada al respecto porque nunca sentí, desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien no hay nada qué hacer. Yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida si no quiere formar parte de mi vida”.

¿Por qué Cazzu decidió romper el silencio?

“Pasaron un montón de cosas, fue avanzando y yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema. Siento, de alguna manera, que lo que estoy diciendo ahora... Me siento como que me obligaron a hacerlo porque para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiese gustado nunca tener que decir nada, pero se está poniendo en duda mi integridad como persona”.

“Yo no sería capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere y citando lo que se dijo, se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá...”, recalcó Cazzu.

“Pasaron casi 5 meses de una situación que fue terrible, que se hizo todo mal y ya pasó, ya se hizo, ya di vuelta a la página y seguí con mi vida, con mi trabajo, con mis cosas. Jamás estorbé ni tuve la intención de estorbar a nadie en su nueva relación... respeté, no solo respeté públicamente, yo respeté en privado también”, dijo Cazzu, quien reveló que Nodal ha visitado a Inti en dos ocasiones.

¿Cazzu llamó mentirosa a Ángela Aguilar?

“Yo no hice nada malo, no le hice nada a nadie. Hay una mentira atroz, que yo tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella (Ángela Aguilar) propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia en la que ellos están juntos muchos meses antes de decirlo... No es cierto, yo no tenía conocimiento, quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en algo mucho peor”.

¿Cazzu quiere que Nodal y Ángela Aguilar la dejen en paz? “Simplemente yo quisiera estar en paz. Así como yo dejé en paz que las cosas sucedan, me gustaría que se me quitara del medio también, el cometido y todo esto que quizá querían cumplir, que era este amor que querían vivir. Hubo un casamiento, hubo todo lo que tuvo que haber para poder vivir el amor en paz y creo que en esa ecuación yo ya no tengo ningún espacio y me gustaría que no se hable y sobre todo, con qué derecho se hablan de mis sentimientos. La única que está autorizada para hablar de mi situación emocional y de mis sentimientos soy yo”, aseveró la ‘nena Trampa’.

“No mientan sobre mí, no mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos, no hablen más de mí por favor... Para mí es muy triste tener que estar enfrentada con otra mujer de alguna forma, y que todo el tiempo se esté enfrentando, pero, a veces se tiene que hacer lo que se tiene que hacer...” finalizó la cantante argentina.