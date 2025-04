Cazzu sorprende con “Inti”, tema dedicado a la hija que tuvo con Nodal

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, es una de las cantantes más sonadas de los últimos tiempos gracias al reciente lanzamiento de su material discográfico titulado “Latinaje”, donde mezcla mariachi, banda, baladas y el reguetón, sin olvidarse del trap, género que la catapultó a la fama internacional.

Sin embargo, en “Latinaje” hay un tema que se ha robado los reflectores y no nos referimos a “Con Otra”, tema que tendría dedicatoria para Ángela Aguilar y Christian Nodal, sino al que le dedicó a su pequeña hija Inti, la cual procreó con el cantautor sonorense.

¿Cazzu lanzó un tema dedicado a su hija? Como mencionamos anteriormente, el tema lleva por nombre “Inti”, el cual presenta un notable cambio sonoro y emocional en donde Cazzu plasma su sensibilidad como madre y como mujer en proceso de transformación.

“Inti” es un tema que no solo destaca por su letra, sino también por las fibras que mueve, ya que la canción inicia precisamente con la voz de su pequeña hija, en un tono que evoca ternura, inocencia y amor.

Posteriormente Cazzu hace su aparición con su característica voz, pero lo que más llama la atención es que, a pesar de nunca haber imaginado tener una hija, la trapera argentina admite que la pequeña es lo más importante para ella.

¿Qué dice la letra de “Inti”?

“Inti, Inti... no llores más Inti,

Inti... no llores más

Yo, que nunca te soñé

Yo, sinceramente no me vi como

Lo que hoy en día soy yo

Soy, tu mami para siempre

Yo, nunca había visto un ángel

No, un ángel nunca me miró

Hasta que me miraste tú

Hasta que me miraste...

Ojitos bonitos, ámame

Cuando aprendas, por fa, abrázame

Despertaste los miedos más oscuros que sentí

Le temo tanto a perderte que siento que te perdí

Pido a un dios que no entiendo

Que no te haga sufrir, que nunca me ponga a prueba

Voy a matar o morir

No sé si te elegí, o si tú me elegiste

Si la vida te di, o si tú me la diste

El mundo entero, con tu mirada detuviste

Ojitos bonitos, ámame

Cuando aprendas, por fa, abrázame

Ojitos bonitos, ámame

Cuando aprendas, por fa, abrázame Inti... te quiero”.